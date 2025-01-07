Обанкротилась сеть пиццерий в Вильнюсе: долги впечатляют

В постановлении суда о возбуждении дела о банкротстве от 20 декабря сказано, что глава Aistvalda указал, что из-за пандемии коронавируса у компании появились серьезные финансовые вызовы, из-за которых пришлось взять на себя дополнительные финансовые обязательства, а на их выполнение пришлось направить часть оборотных средств, часть обязательств до сих пор не выполнена.

Это подтверждают и публичные данные. Rekvizitai.lt информируют, что компания Aistvalda обанкротилась, дело о банкротстве возбуждено в Вильнюсском окружном суде.

В последнее время в социальных сетях люди делились информацией о том, что пиццерии не работают.

По словам главы компании, значительные расходы обусловлены ростом цен на электричество, ростом цен на подсолнечное масло в Украине.

Поскольку компании не удалось решить проблему нехватки оборотных средств, расходы компании превысили доходы, поэтому компания не работает с 30 октября 2024 года.

В постановлении суда сказано, что у компании нет своего недвижимого имущества.

Однако долги компании впечатляют: по данным на 20 декабря, компания должна Фонду социального страхования „Содре“ 53 600 евро, она должна работникам 153 400 евро, кроме того, компания является ответчиком в двух гражданских делах (выданы распоряжения суда по взысканию средств).