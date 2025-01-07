Обанкротилась сеть пиццерий в Вильнюсе: долги впечатляют

Кафе Pizza Max работали на столичных улицах Видуно, Дангеручё, Эрфурто, Ригос и Шилтнамю.
В последнее время в социальных сетях люди делились информацией о том, что пиццерии не работают.
Это подтверждают и публичные данные. Rekvizitai.lt информируют, что компания Aistvalda обанкротилась, дело о банкротстве возбуждено в Вильнюсском окружном суде.
В постановлении суда о возбуждении дела о банкротстве от 20 декабря сказано, что глава Aistvalda указал, что из-за пандемии коронавируса у компании появились серьезные финансовые вызовы, из-за которых пришлось взять на себя дополнительные финансовые обязательства, а на их выполнение пришлось направить часть оборотных средств, часть обязательств до сих пор не выполнена.
По словам главы компании, значительные расходы обусловлены ростом цен на электричество, ростом цен на подсолнечное масло в Украине.
Поскольку компании не удалось решить проблему нехватки оборотных средств, расходы компании превысили доходы, поэтому компания не работает с 30 октября 2024 года.
В постановлении суда сказано, что у компании нет своего недвижимого имущества.
Однако долги компании впечатляют: по данным на 20 декабря, компания должна Фонду социального страхования „Содре“ 53 600 евро, она должна работникам 153 400 евро, кроме того, компания является ответчиком в двух гражданских делах (выданы распоряжения суда по взысканию средств).
„Суд учел то обстоятельство, что 26 работников компании обратились в комиссию по трудовым спорам, начато 17 дел, одно из них уже рассмотрели, кроме того, в информационной системе коллекторов видно, что компания должна своим работникам“, – сказано в постановлении.
Суд указал, что, по данным на 25 ноября 2024 года, имущество компании составляет 146 800 евро, а обязательства - 1,137 млн. евро, из них – 1,024 млн. евро – просроченные обязательства. В эту сумму не входят обязательствам перед работниками.
Директор Aistvalda Валдас Малинаускас на вопросы Delfi не ответил.
Кроме того, компания Aistvalda является долгосрочным должником Государственной налоговой инспекции (ГНИ). Ее долг составляет 120 100 евро.
Средняя зарплата компании Aistvalda в октябре 2024 года составляла 1394 евро „на бумаге“.
В последнее время часто появляется информация о банкротстве кафе и ресторанов. О прекращении деятельности информировал палангский ресторан Onorė, ресторан шефа Лютаураса Чепрацкаса Gastronomika. Закрылся и вильнюсский ресторан Meksika.
Закрылся работавший в Алитусе 11 лет ресторан Spotas.