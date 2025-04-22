Обанкротилась компания по установке инженерных систем Fazė: уволит всех работников

Согласно отчету, представленному в Центр реестров, в прошлом году компания понесла чистый убыток в размере 950,2 тыс. евро, тогда как в 2023 году она заработала 12,5 тыс. евро. чистой прибыли. Выручка компании сократилась более чем наполовину: в 2024 г. – 1,5 млн. евро, в 2023 г. – 3,7 млн ​​евро.