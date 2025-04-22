Обанкротилась компания по установке инженерных систем Fazė: уволит всех работников

„Постановлением Вильнюсского окружного суда от 14 марта 2025 года возбуждено дело о банкротстве по гражданскому делу Fazė. Постановление вступило в силу 25 марта 2025 года.“ — сообщили агентству Elta в Службе занятости.
Среди уведомленных работников большинство составляют сантехники (уволят 10 человек), а также 3 руководителя специальных работ. Увольнение запланировано на 5 мая 2025 года.
Компания Fazė была основана в 2013 году и предоставляла услуги по монтажу электрооборудования, систем безопасности и противопожарной защиты, телекоммуникаций, водоснабжения, канализации, отопления и кондиционирования воздуха.
По данным Rekvizitai.lt, задолженность Fazė перед Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) составляет 6,7 тыс. евро, задолженность перед Содрой – 45,2 тыс. евро. Только на конец сентября прошлого года компания задолжала ГНИ почти 54 тыс. евро.
Согласно отчету, представленному в Центр реестров, в прошлом году компания понесла чистый убыток в размере 950,2 тыс. евро, тогда как в 2023 году она заработала 12,5 тыс. евро. чистой прибыли. Выручка компании сократилась более чем наполовину: в 2024 г. – 1,5 млн. евро, в 2023 г. – 3,7 млн евро.
По данным Центра реестров, 100 проц. акций Fazė принадлежат руководителю компании Томасу Барейке.