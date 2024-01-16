Обанкротилась Клайпедская судоремонтная компания

По данным Регистра юридических лиц, в этом году против компании, которой управляет Дмитрий Буянаускас, было возбуждено дело о банкротстве.

Niktopa в 2022 году получила 1,2 млн евро дохода, понесла убыток в размере 119 000 евро.

Компания была основана в 2007 году.

По данным "Содры", на 11 января в Niktopa работало 32 сотрудника и задолженность перед бюджетом Государственного фонда социального страхования составляла 25 804,37 евро.