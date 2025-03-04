2025.03.04 15:59

О войне в Украине высказались и представители прославившейся во время карантина пиццерии – в интернете началась буря

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Picerijos įėjimas per pandemiją ir 2025 metų kovo 3 dienos įrašas „Facebook“
Picerijos įėjimas per pandemiją ir 2025 metų kovo 3 dienos įrašas „Facebook“
ФОТО: DELFI koliažas

Некоторый бизнес в Литве решил ввязаться в дискуссию о войне в Украине. Некоторые высказывания вызвали ажиотаж и даже обещания бойкота. Не всегда такие заявления продиктованы эмоциями.

Представители пиццерии Gustuko picerijа в интернете поделились рассуждениями о войне в Украине, обороне Литвы и других вопросах. Это кафе прославилось во время карантина тем, что бойкотировала „паспорт возможностей“.

„Не будешь прививаться – заразишь, не будешь поддерживать – оккупируют“, – писала в понедельник компания в Facebook.

В комментарии сказано, что президент Украины Владимир Зеленский - это „нелегитимная власть“, литовская дипломатия названа „выродившейся“, высказана критика в адрес свободы слова, говорят, что „мы в НАТО, мы в ЕС. Через несколько лет этих песен не останется, что тогда?“

Рассуждения представителей Gustuko picercijа вызвали шквал реакций. Один канал в Facebook - „Vakcina nuo vatnikų“, призывает не заниматься паранойей и понять всю серьезность ситуации.

„Идиотская позиция думать, что если Украину оккупируют, мы будет в безопасности“, – сказано в одном из комментариев.

Консультант по пиару Гедрюс Юозапавичюс сказал, что некоторые компании с начала войны демонстрировали „свою ценностную позицию“.

„Бизнес, поддерживающий Украину, ясно высказывался против агрессии, мы видели это с начала войны: они это показывали. Одни тише, другие громче. Это показала их ценностные установки“, – заметил собеседник.

Однако, по его словам, некоторые компании используют актуальную тематику для привлечения внимания.

„Когда у тебя нет ничего интересного, исключительного, чем можно привлечь клиента, то такие темы становятся отличной средой для получения бесплатной коммуникации“, – сказал Юозапавичюс.

По его словам, если выпустить в публичное пространство тему или заявление, которые противоречат установкам большинства, создается поле для коммуникации или даже событие.

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„Благодаря этому твое имя на слуху, компанию показывают, о тебе пишут в социальных сетях. Еще об этом пишут СМИ, иногда телевидение приезжает, снимает, – ты пользуешься известностью“, – сказал эксперт.

Он назвал еще одну возможность: предприниматели могу использовать компанию как свои рупор, с их помощью высказывают свою позицию.

Юозапавичюс признал, что это распространенное явление.

„Да, одни тебя будут критиковать или никогда к тебе не пойдут из-за разницы в ценностях. Но другим твое мнение будет близким“, – сказал собеседник.

По его словам, людям нужны сенсации, а СМИ также ищут интересных историй.

„Поэтому малые компании этим пользуются. У нас в принципе нет большого бизнеса, который пробовал бы пользоваться этим, – но в целом, это рискованная тактика“, – сказал Юозапавичюс.

В случае с малым бизнесом, так ему нечего терять.

„Они, скорее, надеются на обратный результат, улучшат свою известность и на каком-то этапе, может, привлекут каких-то клиентов. Кроме того, мы видим и результаты выборов, часть аудитории придерживается такого мнения, они не понимают, что Украина - жертва агрессии“, – сказал специалист.

„Это игра ва-банк и может быть сознательной стратегией для улучшения известности“, – сказал Юозапавичюс.

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В минувшую пятницу глава известной вильнюсской винной Notre Vie назвал Владимира Зеленского „клоуном“. После этого посыпались призывы бойкотировать это заведение.

Комментарий Gustuko picerija в Facebook:

В социальной сети поднялась волна недовольства с такой позицией пиццерии.

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