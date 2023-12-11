О покупках надо позаботиться заранее: магазины будут работать не все дни

Время работы сократит и сеть Rimi . "Как и ряд последних лет, в первый день Рождества и 1 января мы работать не будем. Разница лишь в том, что 1 января будут работать 36 дежурных магазинов", – сказала представитель Rimi Эгле Красаускайте.

Об этом сказала представитель Maximа Раминта Гецявичюте и представитель Lidl Лина Скерсите. Скерсите напомнила, что в другие праздничные дни магазины будут работать по укороченному графику.

Крупные торговые сети призывают жителей заранее купить все необходимое к праздникам и работать в первый день Рождества и Нового года не планируют.

Правда, и зарплата в праздники двойная. "Денежки не помешают", – сказала Стравинскене.

"Например, если мне нечего делать, я живу одна, так что лучше – работать или сидеть дома?", – вопрошала директор магазина Gulbelė Лина Стравинскене.

Праздники в кругу семьи в этом году встретят работники не всех магазинов. Работники одного паневежского магазина на Рождество будут работать, и не видят в этом никакой проблемы. Люди говорят, что хотят не только праздновать, но и заработать.

25 декабря и 1 января не будут работать и магазины Norfa. Также не будут работать обычные магазины Iki, правда, в Вильнюсе будут работать 5 автономных магазинов IKI GO: на ул. Диджёи, 6, ул. С.Станявичаус, 3, ул. Упес, 6, пр-те Саванорю, 187D, ул. Калварию, 2. 1 января с 10 до 20 ч. будет работать лишь часть магазинов IKI.

Магазины в праздники не работают не первый год, но все еще находятся люди, которые этим недовольны. "Все равно нужно купить то одно, то другое. У нас вокруг 6 магазинов, если ни один не будет работать – это плохо", – сказала пожилая женщина.

Правда, есть и те, кто придерживается иного мнения.

"Позаботимся заранее. Ведь все на праздники покупают так много, что холодильники не закрываются", – сказал один мужчина.

"Надо за один-два дня все купить", – вторил ему другой собеседник.

"Все люди хотят праздновать Рождество", – сказала еще одна женщина.

Решение крупных сетей радует небольших торговцев.