2024.07.16 16:46

О банкротстве заявила открывшаяся год назад сеть магазинов

 
Раминта Ракауске
Виктория Хоцкявичюте
ru.DELFI.lt
„Maisto Logistikos Centro“ atidarymas Šiauliuose
„Maisto Logistikos Centro“ atidarymas Šiauliuose
ФОТО: Įmonės nuotr.

В ноябре 2023 года в Литве открылся первый магазин сети Maisto logistikos centras (MLC). Сейчас компания намерена инициировать процедуру банкротства без обращения в суд, об этом 16 июля информировало издание Verslo žinios. Выясняется, что будет объявлено о банкротстве, а сегодня - последний день работы всех магазинов сети. Со среды они будут закрыты.

Портал vz.lt сообщил, что 9 июля о неплатежеспособности компании были информированы кредиторы.

„В сообщении отмечается, что, если в течение 15 дней с момента информирования не будет составлен договор о помощи или не будет принято решение о проведении процедуры банкротства без вмешательства суда, MLC prekyba обратиться в суд. (...) В суд с начала мая из-за долгов за товары уже обратилось несколько кредиторов MLC prekybos. Несколько дней назад Вильнюсский участковый суд принял решение удовлетворить их требования в связи с долгами, только это постановление еще не вступило в силу“, – сообщает портал.

Delfi пытался связаться с главой MLC prekybа Юстасом Подерисом, но тщетно. Информацию прокомментировал пресс-секретарь сети.

„Знаю только, что давно дело шло к банкротству. Точное время назвать не могу, но несколько недель - точно. Искали решения, но открытый в Каунасе самый большой магазин высасывал много ресурсов. Я точно не знаю, посчитали ли это, но получилось, что магазин в Каунасе был большой ошибкой, из-за которой оказались в сегодняшней ситуации“, – Delfi сказал Эрик Мурин.

Он уточнил, что каунасский магазин не оправдал надежды.

„Магазин был больше, чем в Вильнюсе и Шяуляй, надеялись, что доходы в нем будут больше, но на деле доходы там были меньше, чем в Вильнюс, а расходы больше - как из-за аренды, так и из-за большего числа персонала, там было больше поставщиков. Покупатели туда не ходили“, – сказал Мурин.

Сначала планировали закрыть каунасский магазин, а два других оставить, но инвесторы с таким решением не согласились.

„С завтрашнего дня будут закрыты все магазины. Инициируют процедуру банкротства“, – подтвердил он.

Какие долги у компании, пока неизвестно.

„Часть товаров возвращают поставщикам“, – сказал Мурин.

э

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