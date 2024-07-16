О банкротстве заявила открывшаяся год назад сеть магазинов

Портал vz.lt сообщил, что 9 июля о неплатежеспособности компании были информированы кредиторы.
„В сообщении отмечается, что, если в течение 15 дней с момента информирования не будет составлен договор о помощи или не будет принято решение о проведении процедуры банкротства без вмешательства суда, MLC prekyba обратиться в суд. (...) В суд с начала мая из-за долгов за товары уже обратилось несколько кредиторов MLC prekybos. Несколько дней назад Вильнюсский участковый суд принял решение удовлетворить их требования в связи с долгами, только это постановление еще не вступило в силу“, – сообщает портал.
Delfi пытался связаться с главой MLC prekybа Юстасом Подерисом, но тщетно. Информацию прокомментировал пресс-секретарь сети.
„Знаю только, что давно дело шло к банкротству. Точное время назвать не могу, но несколько недель - точно. Искали решения, но открытый в Каунасе самый большой магазин высасывал много ресурсов. Я точно не знаю, посчитали ли это, но получилось, что магазин в Каунасе был большой ошибкой, из-за которой оказались в сегодняшней ситуации“, – Delfi сказал Эрик Мурин.
Он уточнил, что каунасский магазин не оправдал надежды.
„Магазин был больше, чем в Вильнюсе и Шяуляй, надеялись, что доходы в нем будут больше, но на деле доходы там были меньше, чем в Вильнюс, а расходы больше - как из-за аренды, так и из-за большего числа персонала, там было больше поставщиков. Покупатели туда не ходили“, – сказал Мурин.
Сначала планировали закрыть каунасский магазин, а два других оставить, но инвесторы с таким решением не согласились.
„С завтрашнего дня будут закрыты все магазины. Инициируют процедуру банкротства“, – подтвердил он.
Какие долги у компании, пока неизвестно.
„Часть товаров возвращают поставщикам“, – сказал Мурин.
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