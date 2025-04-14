О банкротстве сообщил производитель электрических автобусов Dancer

„После судебных разбирательств, длившихся почти год, тщетной попытки провести реструктуризацию, сегодня мы должны признать победу противника и начать процедуру банкротства группы Dancer (Vėjo projektai и Elektrinio transporto sistemа)“, – сказал Науекас.

По данным системы Liteko, Клайпедский окружной суд возбудил дело о банкротстве Vėjo projektai 9 апреля. 2 апреля Литовский апелляционный суд не подтвердил план реструктуризации Vėjo projektai и остановил дело о реструктуризации.

Науекас сказал, что реструктуризация не была осуществлена из-за действий одного инвестора – фонда New Capital.