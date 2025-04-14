2025.04.14 15:59

О банкротстве сообщил производитель электрических автобусов Dancer

 
ELTA
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
Grynieji pinigai
Grynieji pinigai
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

О банкротстве сообщил производитель электрических автобусов Dancer компания Vėjo projektai. Об этом в социальной сети Linkedin сообщил директор компании Альвидас Науекас.

„После судебных разбирательств, длившихся почти год, тщетной попытки провести реструктуризацию, сегодня мы должны признать победу противника и начать процедуру банкротства группы Dancer (Vėjo projektai и Elektrinio transporto sistemа)“, – сказал Науекас.

По данным системы Liteko, Клайпедский окружной суд возбудил дело о банкротстве Vėjo projektai 9 апреля. 2 апреля Литовский апелляционный суд не подтвердил план реструктуризации Vėjo projektai и остановил дело о реструктуризации.

Науекас сказал, что реструктуризация не была осуществлена из-за действий одного инвестора – фонда New Capital.

„Я бы хотел обратить внимание на агрессивный фонд New Capital, действия которого привели к банкротству. Была возможность реструктуризации обязательств и решения финансовых проблем, но его позиция нанесла непоправимый урон“, – сказал он.

В компании Vėjo projektai работают 10 человек.

По данным Центра реестра, в 2023 г. убытки компании составили 1,3 млн. евро, а в 2022 г. – 1,1 млн. евро.

Компания должна „Содре“ 305 00 евро, а Государственной налоговой инспекции 48 500 евро.

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