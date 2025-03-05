2025.03.05 14:31

Новый владелец Rimi может привести в Литву новую сеть: в Польше ему принадлежат магазины бюджетной сети

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Rinkoje galimas naujas žaidėjas
Rinkoje galimas naujas žaidėjas
ФОТО: Delfi

5 марта стало известно, что датская компания Salling Group за 1,3 млрд. евро купила весь бизнес Rimi в Эстонии, Латвии и Литве. Этой датской компании принадлежит и одна сеть розничной торговли в Польше. Эксперты считают, что такие инвестиции могут быть продуманным шагом, а на литовский рынок может даже прийти новый игрок.

Сообщалось, что Salling Group - крупнейшая датская компания розничной торговли.

В Польше и Германии компании принадлежит бюджетная сеть Netto, а в Дании магазины Netto, føtex и Bilka.

Сеть Bilka отличается низкими ценами, в магазинах сети продают не только продукты, но также текстиль и электронику. Сеть Føtex также торгует продуктами и другими товарами.

Сообщается, что на датском рынке компании принадлежат на основе франчайзинга также бренды Starbucks и Carl’s Jr., ей принадлежат универсальные магазины Salling, сеть магазинов игрушек BR.

Netto в соседней Польше обладает хорошо развитой сетью магазинов, сказал представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Всего в Польше работает около 600 таких , но это не предел. По данным польских СМИ, к 2028 г. число магазинов должно вырасти до 1000.

„Если снять все логотипы, цвета, то эту сеть можно сравнить с хорошо знакомой всеми сетью Lidl. Они одинаковые.

Если заглянуть глубже, то Netto предлагает больше услуг. Там клиенты могут молоть зерна кофе и т.д.

Разница и в том, что там больше пропорция разных брендов“, – сказал он.

Indrė Genytė-Pikčienė, Petras Čepkauskas

В Польше сеть преуспевает.

„Они открывают новые магазины, у них хороший формат“, – сказал представитель Pricer.lt.

По словам Чепкаускаса, после заключения сделки вероятно, что сеть Netto в скором времени придет и в Литву. Она станет новым игроком на рынке.

„Я думаю сеть Rimi останется, но компания приведет другие свои сети. Netto в Литве станет отдельным явлением“, – сказал он, заметил, что рынок требует новых игроков.

„Нужна новая бюджетная сеть, я думаю Salling Group найдет здесь место для сети Netto. Это будет крупный локальный игрок.

В Польше эта сеть занимает третье место после Biedronkа и Lidl. Она интереснее, чем Aldi“, – сказал Чепкаускас.

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