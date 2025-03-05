Новый владелец Rimi может привести в Литву новую сеть: в Польше ему принадлежат магазины бюджетной сети

Сообщалось, что Salling Group - крупнейшая датская компания розничной торговли.
В Польше и Германии компании принадлежит бюджетная сеть Netto, а в Дании магазины Netto, føtex и Bilka.
Сеть Bilka отличается низкими ценами, в магазинах сети продают не только продукты, но также текстиль и электронику. Сеть Føtex также торгует продуктами и другими товарами.
Сообщается, что на датском рынке компании принадлежат на основе франчайзинга также бренды Starbucks и Carl’s Jr., ей принадлежат универсальные магазины Salling, сеть магазинов игрушек BR.
Netto в соседней Польше обладает хорошо развитой сетью магазинов, сказал представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.
Всего в Польше работает около 600 таких , но это не предел. По данным польских СМИ, к 2028 г. число магазинов должно вырасти до 1000.
„Если снять все логотипы, цвета, то эту сеть можно сравнить с хорошо знакомой всеми сетью Lidl. Они одинаковые.
Если заглянуть глубже, то Netto предлагает больше услуг. Там клиенты могут молоть зерна кофе и т.д.
Разница и в том, что там больше пропорция разных брендов“, – сказал он.
В Польше сеть преуспевает.
„Они открывают новые магазины, у них хороший формат“, – сказал представитель Pricer.lt.
По словам Чепкаускаса, после заключения сделки вероятно, что сеть Netto в скором времени придет и в Литву. Она станет новым игроком на рынке.
„Я думаю сеть Rimi останется, но компания приведет другие свои сети. Netto в Литве станет отдельным явлением“, – сказал он, заметил, что рынок требует новых игроков.
„Нужна новая бюджетная сеть, я думаю Salling Group найдет здесь место для сети Netto. Это будет крупный локальный игрок.
В Польше эта сеть занимает третье место после Biedronkа и Lidl. Она интереснее, чем Aldi“, – сказал Чепкаускас.