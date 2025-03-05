Новый владелец Rimi может привести в Литву новую сеть: в Польше ему принадлежат магазины бюджетной сети

Всего в Польше работает около 600 таких , но это не предел. По данным польских СМИ, к 2028 г. число магазинов должно вырасти до 1000.

Netto в соседней Польше обладает хорошо развитой сетью магазинов, сказал представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Сообщается, что на датском рынке компании принадлежат на основе франчайзинга также бренды Starbucks и Carl’s Jr., ей принадлежат универсальные магазины Salling, сеть магазинов игрушек BR.

Сеть Bilka отличается низкими ценами, в магазинах сети продают не только продукты, но также текстиль и электронику. Сеть Føtex также торгует продуктами и другими товарами.

В Польше и Германии компании принадлежит бюджетная сеть Netto, а в Дании магазины Netto, føtex и Bilka.

„Если снять все логотипы, цвета, то эту сеть можно сравнить с хорошо знакомой всеми сетью Lidl. Они одинаковые.

Если заглянуть глубже, то Netto предлагает больше услуг. Там клиенты могут молоть зерна кофе и т.д.

Разница и в том, что там больше пропорция разных брендов“, – сказал он.

В Польше сеть преуспевает.

„Они открывают новые магазины, у них хороший формат“, – сказал представитель Pricer.lt.

По словам Чепкаускаса, после заключения сделки вероятно, что сеть Netto в скором времени придет и в Литву. Она станет новым игроком на рынке.