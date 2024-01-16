Новый владелец бренда Mažoji Ragainė: магазины работают и даже будут обновлены

"Мы уже полгода работаем, вводим изменения, меняем работу, а вчера для кого-то это стало новостью. В понедельник вечером потребовалось дополнительно объяснять все нашим покупателям, клиентам. Этот хаос, обеспокоенность, люди опасались, что не приготовят их свадебные торты и т.д. Жаль, что такое случилось", – сказала Пуоджювеле.

По ее словам, ЗАО Rabuva купило Mažoji Ragainė полгода назад и увольнять никого не собирается.

Она отметила, что хаос в понедельник, который вызвала информация о закрытии кондитерской, потребовал объяснить ситуацию клиентам.

"В ближайшем полугодии обновим два магазина и будем работать дальше", – сказала Пуоджювеле.

Mažoji Ragainė остается, все 4 магазина будут работать, они будут обновляться.

"У нас 40 работников, мы начали перемены, обновляем ассортимент, меняем сырье из синтетического на натуральное. (...) Прежняя Mažoji Ragainė застоялась, ее хозяйка была в зрелом возрасте, это был человек другого поколения, я - другое поколение, вижу все иначе. Цель была - сохранить прежнего покупателя и привлечь нового, более современного", – сказала она.

Служба занятости сообщила 15 января, что кондитерское предприятие Mažoji Ragainė намерено уволить всех своих работников.

"Это две разные компании. Mažoji Ragainė сейчас принадлежит ЗАО Rabuva, мы работников не увольняем и не закрываемся. Напротив, мы затеяли перемены, готовим, продаем, обновляемся. Все это надо было объяснять", – сказала она.

По ее словам, сделка по продаже Mažoji Ragainė была заключена в конце августа 2023 года. Бывшая хозяйка продала бренд.

Пуоджювеле сказала, что ей неизвестно, почему обанкротилось ЗАО Mažoji Ragainė, она просто купила бренд и продолжает работу.

"Мне не известно, что произошло в той компании, там много ЗАО. Я знала, что у меня есть своя компания Rabuva, я знала, чего от нее хочу. Что хотела, то и взяла, это бренд, был подписан трехсторонний договор с торговыми центрами, мы переняли места торговли, сайт", – рассказала она.

"Мы сели на идущий поезд и едем дальше", – сказала она.