Новый год - новые цены: что дорожает в Литве из-за повышения акцизов?

Минфин сообщает, что в 2025 году акцизы на этиловый спирт вырастут на 12,6 проц., на промежуточную продукцию крепостью более 15 проц. – на 11,1 проц., на вино и другие напитки брожения – примерно на 16,3 проц., на пиво – на 16 проц. На промежуточную продукцию крепостью до 15 проц. ожидается рост акциза на 24,8 проц.
„0,5 литра пива может подорожать в среднем на 0,05 евро, такое же количество вина крепостью более 8,5 проц. – примерно на 0,21 евро, а 0,5 литра спиртных напитков – примерно на 0,69 евро“, - подсчитали в министерстве.
При этом, по данным ведомства, акциз на сигареты вырастет примерно на 8,6 проц., на сигары и сигариллы – на 15,5 проц., на курительный и необработанный табак – на 9,5 проц., на нагреваемый табак и альтернативные продукты – на 12,5 проц., а на жидкость для электронных сигарет – на 152 проц.
„Подсчитано, что из-за налоговых факторов сигареты могут подорожать в среднем на 0,26 евро за 20 штук, сигары и сигариллы – на 0,36 евро за 20 г, курительный табак – на 0,26 евро за 20 г, нагреваемый табак и альтернативные товары – 0,24 евро за 20 шт. Цена жидкости для электронных сигарет может вырасти примерно на 0,92 евро за 2 мл жидкости“, - комментируют в учреждении.
Минфин подчеркивает, что топливо подорожает из-за введенного компонента CO2, с учетом которого общий рост акцизов на бензин ожидается на уровне 10,1 проц., на дизтопливо – 26,7 проц., а на дизельное топливо для сельскохозяйственных и рыболовных нужд – 41,7 проц. По оценке ведомства, рост акцизов на сжиженный нефтяной газ, используемый в автомобилях, ожидается на уровне около 22 проц.
В ходе весенней сессии Сейм принял подготовленный Правительством проект, в котором предлагалось создать Фонд государственной обороны, определить его цель, источники финансирования, порядок использования средств, а также управление фондом и его прекращение.
Этот закон предусматривает, что для нужд обороны будет увеличен тариф налога на прибыль, а также будут повышены акцизы на алкоголь, табак, компонент безопасности и CO2 для всех видов топлива.