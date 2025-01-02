Новый год - новые цены: что дорожает в Литве из-за повышения акцизов?

Минфин сообщает, что в 2025 году акцизы на этиловый спирт вырастут на 12,6 проц., на промежуточную продукцию крепостью более 15 проц. – на 11,1 проц., на вино и другие напитки брожения – примерно на 16,3 проц., на пиво – на 16 проц. На промежуточную продукцию крепостью до 15 проц. ожидается рост акциза на 24,8 проц.

„0,5 литра пива может подорожать в среднем на 0,05 евро, такое же количество вина крепостью более 8,5 проц. – примерно на 0,21 евро, а 0,5 литра спиртных напитков – примерно на 0,69 евро“, - подсчитали в министерстве.