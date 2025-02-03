Новые налоги - новые цены на горючее в Литве: когда литр будет стоить 2,5 евро?

С Нового года в Литве увеличили акцизы на топливо. По предварительным подсчетам, бензин должен был подорожать на 6-8, а дизельное топливо на 13-16 центов за литр. Литовское агентство энергетики (ЛАЭ) отмечает, что в январе рост цен на горючее был связан не только с повышением акцизов, но и с ростом маржи на производство (0,02–0,04 евро за литр).