2025.02.03 07:21

Новые налоги - новые цены на горючее в Литве: когда литр будет стоить 2,5 евро?

 
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ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

С 1 января в Литве увеличились акцизы на горючее, поэтому выросли цены. Долгое время горючее в Литве было дешевле, чем у соседей, однако сейчас ситуация изменилась. Кроме того, прогнозируют значительный рост расходов для водителей дизельных автомобилей.

С Нового года в Литве увеличили акцизы на топливо. По предварительным подсчетам, бензин должен был подорожать на 6-8, а дизельное топливо на 13-16 центов за литр. Литовское агентство энергетики (ЛАЭ) отмечает, что в январе рост цен на горючее был связан не только с повышением акцизов, но и с ростом маржи на производство (0,02–0,04 евро за литр).

В конце 2024 года цены на горючее в Литве были самыми низкими в странах Балтии (бензин стоил 1,39 евро, а дизельное топливо – 1,43 евро).

1 января 2024 г. дизельное топливо стоило 1,49, а бензин – 1,42 евро.

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На первой неделе 2025 г цены значительно выросли. Бензин стоил 1,47, а дизельное топливо 1,58 евро.

27 января бензин в среднем стоил 1,49 евро (средняя цена на бензин в ЕС составляет 1,71 евро). Дешевле, чем в Литве бензин в Швеции, Чехии, на Кипре, Мальте и в Болгарии. А в Дании бензин стоит 2,04 евро.

Дизельное топливо в Литве в среднем стоит 1,62 евро (в среднем в ЕС 1,64 евро). Дизельное топливо дешевле в Польше, Эстонии, Швеции, Испании, а дороже – в Латвии, Дании, Германии и Бельгии.

Были цены на горючее в Литве и дороже, например, 1 января 2023 г. дизельное топливо стоило 1,65, а бензин – 1,48 евро.

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Литовская конфедерация возобновляющихся ресурсов объявила, что в течение нескольких лет цены на горючее в Литве значительно вырастут, в 2030 г. дизельного топлива может стоить 2,5 евро.

По подсчетам специалистов, причиной тому будут по большей части повышенные государством налоги - акцизы и НДС.

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Кроме того, это обусловит и необходимость производителям выкупать разрешения на загрязнение природы и другие введения.

Конфедерация отмечает, что эти подсчеты делались с учетом неизменной цены на нефть.

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