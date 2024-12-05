Новые коллекционные монеты раскуплены в течение нескольких минут: сейчас их продают в два раза дороже

Мужчина был разочарован. „Я сообщил об этом ЦБ, но мне ответили „сожалеем“. Думаю, это несправедливое отношение банка, раньше были посредники, которые с наценкой в 3-5% обеспечивали предложение монет.

В редакцию Delfi обратился Бенедиктас, который знал, что тираж монет небольшой, поэтому заранее приготовился к покупке монет с 8 ч., ровно в 8 ч. он стал подключаться к сайту. Однако 8 минут видел только окно, в котором сообщалось, что сайт перегружен. В 8.08 ч. золотые монеты уже были проданы.

На сайте ЦБ, золотые монеты в форме куба достоинством в 100 евро продавали по 1340 евро, а достоинством в 20 евро из серебра - по 130 евро. Торговля ими началась в 8 ч.

„Продажи монет на сайте проходят так, чтобы у всех были единые условия для покупки (...). Однако не гарантируется, что все желающие смогут купить монеты, особенно с учетом того, что тираж 100-евровых монет был ограниченным. Кроме того, из-за большого числа клиентов сработала система ограничения нагрузки сайта.

Представитель ЦБ Дейвис Станкявичюс сказал, что спрос на золотые монеты был очень большим и в несколько раз превышал тираж, поэтому в первые минуты они были разобраны, а проданы в течение 15 минут.

Тираж был явно недостаточный, если знать, какой существует спрос, мощности эл. магазина – низкие, если он не может гарантировать подключение 1500 пользователей, ведь серебряные монеты продают и сейчас“, – возмущался Бенедиктас.

Приносим извинения, если кому-то не удалось приобрести золотые монеты и предлагаем купить серебряный вариант. Он на сайте еще есть, но монет осталось немного“, – сказал Delfi Станкявичюс.

Он пояснил, что продажи проводят по правилам, утвержденным правлением ЦБ, согласно правилам, не больше 5% тиража идет на репрезентацию банка и другим потребностям ЦБ, а также в музеи Литвы.

Остальная часть коллекции идет на продажу в эл. магазине. Если там их не продадут, их передают на продажу в кассы банка.