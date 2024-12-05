2024.12.05 07:35

Новые коллекционные монеты раскуплены в течение нескольких минут: сейчас их продают в два раза дороже

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Dirbtiniam intelektui skirta proginė moneta
Dirbtiniam intelektui skirta proginė moneta
ФОТО: Ugnius Bagdonavičius/Vilniaus universitetas | Lietuvos banko nuotr.

Во вторник Центробанк Литвы начал продажу новых коллекционных монет, посвященных искусственному интеллекту. Монеты заинтересовали нумизматов настолько, что были раскуплены в течение 15 минут. Покупатели были возмущены - некоторые за это время не успели даже подключиться к сайту.

На сайте ЦБ, золотые монеты в форме куба достоинством в 100 евро продавали по 1340 евро, а достоинством в 20 евро из серебра - по 130 евро. Торговля ими началась в 8 ч.

Тираж золотых монет составил 750 шт, серебряных – 3000 шт.

В редакцию Delfi обратился Бенедиктас, который знал, что тираж монет небольшой, поэтому заранее приготовился к покупке монет с 8 ч., ровно в 8 ч. он стал подключаться к сайту. Однако 8 минут видел только окно, в котором сообщалось, что сайт перегружен. В 8.08 ч. золотые монеты уже были проданы.

Мужчина был разочарован. „Я сообщил об этом ЦБ, но мне ответили „сожалеем“. Думаю, это несправедливое отношение банка, раньше были посредники, которые с наценкой в 3-5% обеспечивали предложение монет.

Тираж был явно недостаточный, если знать, какой существует спрос, мощности эл. магазина – низкие, если он не может гарантировать подключение 1500 пользователей, ведь серебряные монеты продают и сейчас“, – возмущался Бенедиктас.

Dirbtiniam intelektui skirta proginė moneta

Представитель ЦБ Дейвис Станкявичюс сказал, что спрос на золотые монеты был очень большим и в несколько раз превышал тираж, поэтому в первые минуты они были разобраны, а проданы в течение 15 минут.

„Продажи монет на сайте проходят так, чтобы у всех были единые условия для покупки (...). Однако не гарантируется, что все желающие смогут купить монеты, особенно с учетом того, что тираж 100-евровых монет был ограниченным. Кроме того, из-за большого числа клиентов сработала система ограничения нагрузки сайта.

Приносим извинения, если кому-то не удалось приобрести золотые монеты и предлагаем купить серебряный вариант. Он на сайте еще есть, но монет осталось немного“, – сказал Delfi Станкявичюс.

Он пояснил, что продажи проводят по правилам, утвержденным правлением ЦБ, согласно правилам, не больше 5% тиража идет на репрезентацию банка и другим потребностям ЦБ, а также в музеи Литвы.

Остальная часть коллекции идет на продажу в эл. магазине. Если там их не продадут, их передают на продажу в кассы банка.

„Сейчас все золотые монеты распроданы, поэтому в кассах их нельзя купить. Правда, они могут появиться в кассах, если купивший монету человек, не заберет ее в кассе или курьеру не удастся ее доставить“, – сказал Станкявичюс.

Со дня продажи монет прошел всего день, монеты даже не пущены в оборот (это произойдет с 10 декабря), но уже появились в продаже. Их продавцы не скромничают и продают монеты по в два раза большей цене.

Например, торговец из Латвии на Ebay просит за такую монету 2850 евро.

Parduodama naujoji proginė moneta Ebay

Продавец на Ebay из Литвы пытается продать ее за 3000 евро.

Есть и попытки продать серебряную монету, за нее просят 208 евро.

Разные объявления появились и на платформе Skelbiu.lt. Один торговец пытается продать монету за 3333 евро. Однако есть и более высокие цены.

Proginės monetos skelbimai internete

Например, в одном объявлении цена 3500 евро. Правда, есть и более скромные торговцы, которые просят „всего“ 2600 евро.

Есть и объявления потенциальных покупателей, некоторые указывают цену, которую готовы заплатить за такую монету. Некоторые готовы отдать за нее 2000 евро.

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