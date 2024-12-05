Новые коллекционные монеты раскуплены в течение нескольких минут: сейчас их продают в два раза дороже

На сайте ЦБ, золотые монеты в форме куба достоинством в 100 евро продавали по 1340 евро, а достоинством в 20 евро из серебра - по 130 евро. Торговля ими началась в 8 ч.
Тираж золотых монет составил 750 шт, серебряных – 3000 шт.
В редакцию Delfi обратился Бенедиктас, который знал, что тираж монет небольшой, поэтому заранее приготовился к покупке монет с 8 ч., ровно в 8 ч. он стал подключаться к сайту. Однако 8 минут видел только окно, в котором сообщалось, что сайт перегружен. В 8.08 ч. золотые монеты уже были проданы.
Мужчина был разочарован. „Я сообщил об этом ЦБ, но мне ответили „сожалеем“. Думаю, это несправедливое отношение банка, раньше были посредники, которые с наценкой в 3-5% обеспечивали предложение монет.
Тираж был явно недостаточный, если знать, какой существует спрос, мощности эл. магазина – низкие, если он не может гарантировать подключение 1500 пользователей, ведь серебряные монеты продают и сейчас“, – возмущался Бенедиктас.
Представитель ЦБ Дейвис Станкявичюс сказал, что спрос на золотые монеты был очень большим и в несколько раз превышал тираж, поэтому в первые минуты они были разобраны, а проданы в течение 15 минут.
„Продажи монет на сайте проходят так, чтобы у всех были единые условия для покупки (...). Однако не гарантируется, что все желающие смогут купить монеты, особенно с учетом того, что тираж 100-евровых монет был ограниченным. Кроме того, из-за большого числа клиентов сработала система ограничения нагрузки сайта.
Приносим извинения, если кому-то не удалось приобрести золотые монеты и предлагаем купить серебряный вариант. Он на сайте еще есть, но монет осталось немного“, – сказал Delfi Станкявичюс.
Он пояснил, что продажи проводят по правилам, утвержденным правлением ЦБ, согласно правилам, не больше 5% тиража идет на репрезентацию банка и другим потребностям ЦБ, а также в музеи Литвы.
Остальная часть коллекции идет на продажу в эл. магазине. Если там их не продадут, их передают на продажу в кассы банка.
„Сейчас все золотые монеты распроданы, поэтому в кассах их нельзя купить. Правда, они могут появиться в кассах, если купивший монету человек, не заберет ее в кассе или курьеру не удастся ее доставить“, – сказал Станкявичюс.
Со дня продажи монет прошел всего день, монеты даже не пущены в оборот (это произойдет с 10 декабря), но уже появились в продаже. Их продавцы не скромничают и продают монеты по в два раза большей цене.
Например, торговец из Латвии на Ebay просит за такую монету 2850 евро.
Продавец на Ebay из Литвы пытается продать ее за 3000 евро.
Есть и попытки продать серебряную монету, за нее просят 208 евро.
Разные объявления появились и на платформе Skelbiu.lt. Один торговец пытается продать монету за 3333 евро. Однако есть и более высокие цены.
Например, в одном объявлении цена 3500 евро. Правда, есть и более скромные торговцы, которые просят „всего“ 2600 евро.
Есть и объявления потенциальных покупателей, некоторые указывают цену, которую готовы заплатить за такую монету. Некоторые готовы отдать за нее 2000 евро.