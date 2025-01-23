Новоселы живут без отопления и лифта: платят по 1111 евро, а дома 17 градусов

Читатель Delfi Моника (настоящее имя редакции известно) переехала в новую квартиру и надеялась, что ее с ребенком ждут все удобства, да не тут-то было.
„Хочу рассказать, как компания Hanner издевается над своими клиентами, и зимой в холода мы вынуждены жить без отопления. Кроме того, не включают лифт, по их мнению, в доме живет слишком мало людей, но ведь в договоре не было сказано, что должно вселиться определенное количество жителей. Они обещали включить отопление до праздников, но я с маленьким ребенком мерзну до сих пор. Речь идет о доме Hill City D. В комнатах 17 градусов“, – жаловалась женщина.
Женщина приобрела электрические радиаторы, но они проблему не решили.
„За свой счет я купила два обогревателя, но они недостаточно прогревают жилье. В месяц за электричество заплатили 203 евро (900 кВт/ч). Обогреватели нагревают помещение максимум до 19 градусов, площадь большая. Нам такой температуры мало.
Мы живем так 1,5 месяца, писали не одно письмо, но решение вопроса откладывают“, – жаловалась Моника.
Из-а низкой температуры дома сыро, появилась плесень. Но и это не все проблемы. Женщина с ребенком пешком ходит на 8 этаж.
„Из-за холода дома сыро, испортился пол, плесенью покрывается лук, картошка, все приходится выбрасывать.
Мы платим 1111 евро в месяц, а условия ужасные. На 8 этаж каждый день приходится носить пакеты с продуктами, я повредила спину, сейчас трачусь на лекарства и мази от боли. Лифт тоже включать не хотят. Мы звонили, но включается автоответчик, обещают с нами связаться, но никто не перезванивает.
Без отопления сейчас холодно, а если на улице похолодает, страшно подумать. Ребенка моем очень редко, поскольку когда выходим из ванной, он плачет от холода. Горячей воды тоже ждали месяц. Нас даже не предупредили, что такое будет. А сейчас с отоплением тянут, все время откладывается этот вопрос, уже месяц“, – сказала Моника.
„Мы очень сожалеем в связи со сложившейся ситуацией, она неприятная. Еще до Вашего обращения мы начали решать эти вопросы, общались с жительницей, пытаемся найти решение проблемы. Hanner всегда стремится в высшему качеству в вопросе обслуживания клиентов.
Включение лифтов и отопления. Мы понимаем, насколько важно в холодное время гарантировать подходящие условия для жизни. Отопление в проекте Hill City мы можем включить в любой момент, но сейчас в доме живут всего несколько человек.
Небольшая часть людей пока только делает ремонт и не живет там. Если включить отопление во всем доме, то будут большие убытки. В результате небольшое число жителей должно будет оплачивать расходы всего дома. Чтобы избежать дополнительного финансового бремени, будущим и нынешним новоселам мы включаем отопление, когда в доме живет больше людей, чтобы можно было распределить плату. Мы понимаем, что это вызывает неудобства, поэтому мы предлагали использовать альтернативный способ отопления - электрические обогреватели. Поскольку это не самый рациональный и дешевый способ отопления, мы готовы покрыть часть расходов.
Сейчас мы проводим опрос среди жителей, если большинство согласится, мы немедленно включим отопление“, – сказал представитель Hanner Ауримас Качинскас.
Что касается лифта, он заверил, что его в доме включили.
„Для нас важно, чтобы новоселы радовались красивому окружению. Практика показывает, что если лифты включить, когда люди делают ремонты и въезжают в дом, то лифты часто используют не по назначению - в них перевозят строительные материалы и другие грузы. Перевозка габаритных грузов портит лифты, их приходится ремонтировать, к сожалению, эти расходы лягут на плечи жителей“, – сказано в комментарии.