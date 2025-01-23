Новоселы живут без отопления и лифта: платят по 1111 евро, а дома 17 градусов

Читатель Delfi Моника (настоящее имя редакции известно) переехала в новую квартиру и надеялась, что ее с ребенком ждут все удобства, да не тут-то было.

„Хочу рассказать, как компания Hanner издевается над своими клиентами, и зимой в холода мы вынуждены жить без отопления. Кроме того, не включают лифт, по их мнению, в доме живет слишком мало людей, но ведь в договоре не было сказано, что должно вселиться определенное количество жителей. Они обещали включить отопление до праздников, но я с маленьким ребенком мерзну до сих пор. Речь идет о доме Hill City D. В комнатах 17 градусов“, – жаловалась женщина.