Новое решение вильнюсского горсовета: 30-минутный билет останется, но он значительно подорожает

Проект был принят. За него проголосовали 28, против 14 членов, еще 6 воздержались.

Мэр столицы Валдас Бенкунскас на прошлой неделе сказал, что 30-минутный билет вернут из-за сформировавшихся у людей привычек.

30-минутный билет, как и часовой, подорожает на 0,35 евро: один с 0,65 до 1 евро, другой с 0,9 до 1,25 евро.

Бенкунскас ранее говорил, что 30-минутный билет оставят временно, до 2027 года.

На заседании голосовали о бессрочном его возвращении.

Однако в будущем муниципалитет планирует ввести разные зоны цен, плата будет зависеть от того, как долго человек будет ехать.