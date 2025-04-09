Новое решение вильнюсского горсовета: 30-минутный билет останется, но он значительно подорожает

Проект был принят. За него проголосовали 28, против 14 членов, еще 6 воздержались.
Мэр столицы Валдас Бенкунскас на прошлой неделе сказал, что 30-минутный билет вернут из-за сформировавшихся у людей привычек.
30-минутный билет, как и часовой, подорожает на 0,35 евро: один с 0,65 до 1 евро, другой с 0,9 до 1,25 евро.
Бенкунскас ранее говорил, что 30-минутный билет оставят временно, до 2027 года.
На заседании голосовали о бессрочном его возвращении.
Однако в будущем муниципалитет планирует ввести разные зоны цен, плата будет зависеть от того, как долго человек будет ехать.
„Только когда мы сможем обеспечить быстрый и удобный транспорт даже на удаленных от центра территориях, мы сможем говорить о введении зон. В будущем будет обсуждаться вопрос зон, в обсуждениях будут участвовать и вильнюсцы“, – сказал Бенкунскас.
Ранее сообщалось, что в начале марта объявлен конкурс на покупку услуг общественного транспорта, который помощет расширить сеть (стоимость 1 млрд. евро).
Все остальные цены планируют оставить такими, какие утвердили в марте.
30-минутный билет будет стоить 1 евро. 60-минутный билет будет стоить 1,25 евро.
30-дневный билет будет стоить 38 евро.
12-месячный билет будет стоить 405 евро, а билет на 90 дней – 110 евро.
Однодневный билет с 1 июля будет стоить 7,5 евро, трехдневный – 13,5 евро.
Появятся новые билеты – семейный, групповой, для больших групп и на две поездки. Сохранятся льготы для студентов и школьников, а также для других групп.
Годовой билет для пенсионеров будет стоить 10 евро (сейчас 2,9 евро).
В соответствии с принятым решением, с 1 июля 2025 года изменится время действия неактивированных билетов. После того как в силу вступят перемены, неактивированный билет будет действителен 1 год со дня покупки (до сих пор он действовал 3 года).
Приобретенные до 1 июля билеты старого номинала можно активировать до 30 сентября 2025 года. Если вы не успеете их активировать., можно будет вернуть деньги, заполнив форму JUDU или обратившись в центр обслуживания клиентов до 31 декабря.