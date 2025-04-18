Новое кафе в Вильнюсе: супы в съедобных рожках высотой 18 см

Рожки пекут на месте. В него наливают супы разных видов: грибной суп-пюре, тыквенный суп-пюре, сырный суп-пюре, суп с кусочками лосося, том ям с креветками и мексиканский суп чили. Рожок можно наполнить даже холодным борщом.

Однако если вы не хотите есть суп из рожка, в кафе его вам нальют и в обычную суповую тарелку. В меню кафе есть салаты, гамбургеры и дранбургеры (это бургеры с картофельными драниками вместо булок). Дети в этом кафе смогут полакомиться сахарной ватой и пончиками.