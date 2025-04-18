2025.04.18 13:48

Новое кафе в Вильнюсе: супы в съедобных рожках высотой 18 см

 
ru.DELFI.lt
sriubų kavinė
sriubų kavinė
ФОТО: madeinvilnius.lt

В столице открылось новое кафе, которое называется Soup. В нем предлагают альтернативу для любителей ходьбы со стаканчиком кофе. Рядом с рынком Гале появилось кафе, в котором продают супы в съедобных рожках высотой 18 см, пишет портал madeinvilnius.lt.

Рожки пекут на месте. В него наливают супы разных видов: грибной суп-пюре, тыквенный суп-пюре, сырный суп-пюре, суп с кусочками лосося, том ям с креветками и мексиканский суп чили. Рожок можно наполнить даже холодным борщом.

Однако если вы не хотите есть суп из рожка, в кафе его вам нальют и в обычную суповую тарелку. В меню кафе есть салаты, гамбургеры и дранбургеры (это бургеры с картофельными драниками вместо булок). Дети в этом кафе смогут полакомиться сахарной ватой и пончиками.

Кафе Soup открыто по адресу ул. Пилимо, 49.

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