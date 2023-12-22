Новая торговая сеть планирует открытие третьего магазина

Новая сеть магазинов розничной торговли Maisto Logistikos Centras во второй половине декабря открыла свой второй магазин, на этот раз в Шяуляе. В первый день открытия сеть столкнулась с техническими проблемами, но это не остановило владельцев сети. Сейчас они планируют открытие третьего магазина, на этот раз в Каунасе.