Новая торговая сеть планирует открытие третьего магазина

Напомним, что магазин в Шяуляе открыли 13 декабря, но после обслуживания нескольких десятков посетителей вышла из строя система магазина, поэтому открытие отложили до 16 декабря.
Второй магазин этой сети в два раза больше первого (600 кв. м), который появился в столичном микрорайоне Лаздинай (250 кв. м).
Глава сети Юстас Подерис сказал, что сеть уже планирует открытие третьего магазина - на этот раз в Каунасе.
"Сейчас некоторые товары у нас на 30% дешевле, чем в магазинах других сетей. Мы надеемся, что открытие третьего магазина в Каунасе поможет предложить еще более низкие цены на часть товаров, – заметил он.