Новая торговая сеть планирует открытие третьего магазина

 
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„Maisto Logistikos Centro“ atidarymas Šiauliuose
„Maisto Logistikos Centro“ atidarymas Šiauliuose
ФОТО: Įmonės nuotr.

Новая сеть магазинов розничной торговли Maisto Logistikos Centras во второй половине декабря открыла свой второй магазин, на этот раз в Шяуляе. В первый день открытия сеть столкнулась с техническими проблемами, но это не остановило владельцев сети. Сейчас они планируют открытие третьего магазина, на этот раз в Каунасе.

Напомним, что магазин в Шяуляе открыли 13 декабря, но после обслуживания нескольких десятков посетителей вышла из строя система магазина, поэтому открытие отложили до 16 декабря.

Второй магазин этой сети в два раза больше первого (600 кв. м), который появился в столичном микрорайоне Лаздинай (250 кв. м).

Глава сети Юстас Подерис сказал, что сеть уже планирует открытие третьего магазина - на этот раз в Каунасе.

"Сейчас некоторые товары у нас на 30% дешевле, чем в магазинах других сетей. Мы надеемся, что открытие третьего магазина в Каунасе поможет предложить еще более низкие цены на часть товаров, – заметил он.

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