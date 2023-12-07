Новая сеть в Литве сообщает об открытии второго магазина

Maisto logistikos centras представляется как сеть дешевых товаров, в которой некоторые товары могут быть на 30% дешевле, чем на прилавках магазинов крупных сетей.

Кроме того, сообщается, что ассортимент составлен в основном из произведенных в Литве товаров.

Первый магазин в начале ноября был открыт в столичном микрорайоне Лаздинай. Тогда Подерис не скрывал, что планируется расширение и в других городах. Эти планы уже воплощаются – 13 декабря второй магазин сети откроется в Шяуляй.

Почему в Шяуляй?

"Мы планировали начать основное расширение в феврале-марте 2024 г., но после открытия первого магазина увидели, что приходит много людей, больше, чем мы ожидали. Поэтому мы подкорректировали планы в соответствии с потребностями клиентов, поэтому и выбрали Шяуляй, там освободилось помещение", – сказал Delfi Подерис.