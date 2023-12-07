Новая сеть в Литве сообщает об открытии второго магазина

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

В начале ноября в Литве открылся первый магазин новой сети Maisto logistikos centras. Через месяц после открытия первого магазина открывается второй – на этот раз не в столице, а в Шяуляй. Глава сети Юстас Подерис сказал Delfi, что второй магазин будет намного больше первого.

Maisto logistikos centras представляется как сеть дешевых товаров, в которой некоторые товары могут быть на 30% дешевле, чем на прилавках магазинов крупных сетей.

Кроме того, сообщается, что ассортимент составлен в основном из произведенных в Литве товаров.

Первый магазин в начале ноября был открыт в столичном микрорайоне Лаздинай. Тогда Подерис не скрывал, что планируется расширение и в других городах. Эти планы уже воплощаются – 13 декабря второй магазин сети откроется в Шяуляй.

Почему в Шяуляй?

"Мы планировали начать основное расширение в феврале-марте 2024 г., но после открытия первого магазина увидели, что приходит много людей, больше, чем мы ожидали. Поэтому мы подкорректировали планы в соответствии с потребностями клиентов, поэтому и выбрали Шяуляй, там освободилось помещение", – сказал Delfi Подерис.

"Мы прислушались к пожеланиям клиентов – они хотели широкий ассортимент товаров. В Вильнюсе мы не могли это предложить из-за недостаточных размеров помещения, здесь магазин 250 кв. м, а в Шяуляй будет 600 кв. м", – сказал глава сети.

По его словам, шяуляйцам предложат и более удобную стоянку для машин.

После Нового года сеть планирует открыть больше магазинов, они будут большими по площади - от 1000 кв. м.

"В феврале-марте планируется еще одно место в Каунасе, мы сообщим о ней, когда утрясутся планы. Также откроем магазин в Клайпеде, а до конца апреля следующего года - еще один магазин в Вильнюсе ", – сказал Подерис.

По словам главы сети, 70% ассортимента шяуляйского магазина будут продовольственные товары, остальная часть - промтовары (порошки, мыло и др.).

Подерис оценил старт. По его словам, людям подходит такой формат магазинов.

"Но мы заметили, что допустили несколько ошибок, которые хотим исправить – первая связана с ассортиментом, а вторая – магазин малодоступен для жителей других районов, больше ориентирован на жителей Лаздинай. Эти ошибки мы исправляем", – сказал он, заметив, что новые магазины откроются в более удобных местах.

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