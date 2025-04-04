Новая плата коснется тысяч клиентов – потребителям электричества не стоит тянуть с декларацией показаний

„По нашим данным, больше 48 500 клиентов не декларировали показания больше года. В марте наши инженеры посетили 3300 таких клиентов. Этим людям придется заплатить за декларирование данных“, –сказала Delfi представитель ESO Раса Юодкене.

Ранее сообщалось, что такая услуга обойдется жителям в 21,76 евро. Такую цену установила Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). Такую услугу начали предоставлять с марта 2025 года.

По подсчетам Delfi, если эти деньги заплатят все 48 500 клиентов, то компания получит около 1 млн. евро.