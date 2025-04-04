Новая плата коснется тысяч клиентов – потребителям электричества не стоит тянуть с декларацией показаний

„По нашим данным, больше 48 500 клиентов не декларировали показания больше года. В марте наши инженеры посетили 3300 таких клиентов. Этим людям придется заплатить за декларирование данных“, –сказала Delfi представитель ESO Раса Юодкене.
Ранее сообщалось, что такая услуга обойдется жителям в 21,76 евро. Такую цену установила Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). Такую услугу начали предоставлять с марта 2025 года.
По подсчетам Delfi, если эти деньги заплатят все 48 500 клиентов, то компания получит около 1 млн. евро.
„Напомним, что клиенты обязаны декларировать показания счетчиков. Это помогает избежать неприятных сюрпризов. Если человек декларирует показания нерегулярно, ему формируют счет по средним данным, в конце года выясняется, что потребление было больше, появляется задолженность. Если регулярно декларировать данные, то этого можно избежать“, – сказала Юодкене.
До сих пор за списывание показаний платил только бизнес, бытовые потребители получали эту услугу бесплатно
„До сих пор за проверку, за услугу ESO, работу инженеров, транспорт, топливо, платили все клиенты ESO. То есть те, кто декларировал, оплачивал расходы других людей“, – сообщала компания.
В начале года было больше 70 000 клиентов, которые не декларировали показания больше года (68 000 бытовых и 2000 бизнес-клиентов). Из них 13 000 не предъявила никаких контактных данных.
Инженеры будут приезжать к забывчивым клиентам и снимать показания счетчиков за установленную плату. Перед акцией клиенту пришлют смс-сообщение, поэтому важно обновить контактные данные на сайте ESO.