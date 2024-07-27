Новая игрушка Go Vilnius: воздушный шар за 89 000 евро

В эту сумму входят "услуги по рекламе на воздушных шарах в Вильнюсе", а также "представительные полеты" для 45 человек и 6 дней "услуг по подъему привязных воздушных шаро".

"В качестве одного из символов города мы выбрали красный воздушный шар в форме сердца, символизирующий то, что Вильнюс – открытый, гостеприимный город, любимый, как его жителями, так и гостями. Такое парящее в небе сердце с надписью "Vilnius" своей оригинальной формой и размером передаст атмосферу гостеприимства города и будет способствовать популяризации столицы в Литве и за рубежом, побуждая людей больше узнавать о чудесном городе, посетив его", - отметила в недавнем пресс-релизе руководитель Go Vilnius Довиле Александравичене.