Норвежские СМИ: остановлен обклеенный картоном и скотчем литовский автобус, конфискованы ключи

Delfi 17 января утром обратился за комментарием к представителям Ollex, но ответа не получил.

Зарубежные СМИ сообщают, что зарегистрированный в Литве туристический автобус 12 января съехал с дороги во Флакстаде. В автобусе было 27 пассажиров и водитель, шестеро пострадавших были доставлены в больницу.

Автобус был поврежден. Из-за снега не был виден номер автобуса, но был виден логотип компании Ollex.

Автобус был доставлен в автосервис Nordic Last og Buss в Лекнесе, но оттуда в полицию сообщили, что кто-то хочет увезти его.