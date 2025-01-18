2025.01.18 07:00

Норвежские СМИ: остановлен обклеенный картоном и скотчем литовский автобус, конфискованы ключи

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
Policijos sustabdytas autobusas Norvegijoje
Policijos sustabdytas autobusas Norvegijoje
ФОТО: Norvegijos policija

Норвежский портал VG 16 января вечером сообщил, что автобус литовской компании Ollex после ДТП продолжал путь обклеенный картоном и скотчем. Полиция конфисковала ключи автобуса и начала расследование.

Delfi 17 января утром обратился за комментарием к представителям Ollex, но ответа не получил.

Зарубежные СМИ сообщают, что зарегистрированный в Литве туристический автобус 12 января съехал с дороги во Флакстаде. В автобусе было 27 пассажиров и водитель, шестеро пострадавших были доставлены в больницу.

Автобус был поврежден. Из-за снега не был виден номер автобуса, но был виден логотип компании Ollex.

Автобус был доставлен в автосервис Nordic Last og Buss в Лекнесе, но оттуда в полицию сообщили, что кто-то хочет увезти его.

„Мы выслали патруль, полиция поговорила с ними. Мы указали, что уезжать нельзя. Надо было получить подтверждение Норвежской администрации публичных дорог“, – сказал глава полиции.

Policijos sustabdytas autobusas Norvegijoje

Сообщение о том, что автобус едет по дороге, поступило и 16 января. Информировали, что автобус уехал с указанного места и остановился у заброшенной заправки, находящейся в 200-300 м от дороги.

В первом и во втором случае автобусом управляли разные водители.

Представитель полиции заявил, что если этот автобус снова окажется на дороге, транспортное средство будет конфисковано, а у водителя заберут водительское удостоверение.

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