Норвежские СМИ: остановлен обклеенный картоном и скотчем литовский автобус, конфискованы ключи

Delfi 17 января утром обратился за комментарием к представителям Ollex, но ответа не получил.
Зарубежные СМИ сообщают, что зарегистрированный в Литве туристический автобус 12 января съехал с дороги во Флакстаде. В автобусе было 27 пассажиров и водитель, шестеро пострадавших были доставлены в больницу.
Автобус был поврежден. Из-за снега не был виден номер автобуса, но был виден логотип компании Ollex.
Автобус был доставлен в автосервис Nordic Last og Buss в Лекнесе, но оттуда в полицию сообщили, что кто-то хочет увезти его.
„Мы выслали патруль, полиция поговорила с ними. Мы указали, что уезжать нельзя. Надо было получить подтверждение Норвежской администрации публичных дорог“, – сказал глава полиции.
Сообщение о том, что автобус едет по дороге, поступило и 16 января. Информировали, что автобус уехал с указанного места и остановился у заброшенной заправки, находящейся в 200-300 м от дороги.
В первом и во втором случае автобусом управляли разные водители.
Представитель полиции заявил, что если этот автобус снова окажется на дороге, транспортное средство будет конфисковано, а у водителя заберут водительское удостоверение.