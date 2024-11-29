Никаких исключений: с середины 2025 года владельцам электромобилей придется платить за парковку в синей зоне

До сих пор владельцы электромобилей со специальными опознавательными знаками могли не платить за стоянку в синей зоне.
С 1 июля 2025 года меняется политика парковки в столице и тарифы на парковку. Из-за небольшого числа мест в синей зоне и заполненности стоянок муниципалитет решил поднять плату до 4 евро в час (первый час будет стоить 3,5 евро). В синей зоне за стоянку надо платить круглосуточно (24/7).
Эксперт Дайнюс Якас сказал Delfi, что после того как владельцев электромобилей лишают льгот, продажи этого транспорта снижаются.
„Неудивительно, что меньше людей захочет покупать электромобили, особенно, если эти люди работают в центре, раньше они видели в этом достоинство таких авто. Другой момент, будет интересно посмотреть, как осуществят новшество. Например, как паркомату объяснить, что я приехал на электромобиле, а не на другом авто. В приложении поменять настройки легко, а в аппарате - это сделать сложно“, – заметил он.
По словам Якаса, интересное решение сделать первый час бесплатным, второй дешевле, третий - по обычной цене, все это сделать будет непросто.
„Такое впечатление, что придумали, но не решили, как все реализовать“, – заметил он.
Собеседник сказал, что такие льготы, как бесплатная парковка, поощряют покупки электромобилей. Однако цель муниципалитета непонятна, чего хотят добиться – освободить центр от машин или снизить уровень загрязнения. Если цель последняя, то стоит оставить в силе льготы на парковку для электромобилей.
„Если же хотят освободить центр от машин, тогда нормально. Но я считаю, что электромобилей должен быть хотя бы 1% в общем потоке, а пока этого нет, поэтому плохо, что убирают льготы“, – заметил Якас.
Предприниматель Лауринас Богушявичюс считает, что лишение электромобилей льготной парковки – нормальный и неизбежный шаг.
„Я думаю, наивно надеяться, что какие-то привилегии или льготы будут вечными. Может, некрасивое сравнение, но это как отобрать соску у ребенка. Чем раньше, тем лучше.
Некрасиво звучит, но это правда. Мы все понимаем, что льготы не могут быть вечными“, – сказал он.
Богушявичюс считает, что льготы надо отменять постепенно.
„Конечно, есть один нюанс, Вильнюсский муниципалитет не оценил, что в стране нет необходимого критического количества электромобилей, как в Норвегии. Если убрать льготы слишком рано, это может сказаться на продажах.
Тут муниципалитет рискует, ведь есть еще квоты, обязательства по выбросам CO2 и т.д. Это подействует на решение людей -покупать или нет электромобиль“, – сказал он.
„Не тарифы на парковку снизят число автомобилей. Я не раз говорил, пока город не создаст более удобное сообщение с центром, чем автомобиль, люди от него не откажутся. Например, в Лондоне люди немного реже пользуются машинами, потому что метро быстрее и удобнее. Однако такие проблемы есть во всех столицах, это вечная проблема и неразрешаемая, ведь всегда будут люди с большими доходами, которых плата за парковку не пугает, они как ездили, так и будут ездить.
Сейчас плата 2,5 евро в час в синей зоне. Желаю удачи в поисках места в обеденное время. Если потребность настолько велика, то ни 4, но 5 евро в час не напугают“, – заметил Богушявичюс.