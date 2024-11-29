Никаких исключений: с середины 2025 года владельцам электромобилей придется платить за парковку в синей зоне

„Не тарифы на парковку снизят число автомобилей. Я не раз говорил, пока город не создаст более удобное сообщение с центром, чем автомобиль, люди от него не откажутся. Например, в Лондоне люди немного реже пользуются машинами, потому что метро быстрее и удобнее. Однако такие проблемы есть во всех столицах, это вечная проблема и неразрешаемая, ведь всегда будут люди с большими доходами, которых плата за парковку не пугает, они как ездили, так и будут ездить.