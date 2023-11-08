Независимые поставщики электроэнергии в Литве снизили тарифы в предлагаемых планах

 
ELTA
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Elektros kaina
Elektros kaina
ФОТО: Shutterstock

По данным на 1–7 ноября, средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool составила 0,063 евро/кВтч без НДС, что на 28% ниже средней октябрьской цены – 0,087 евро/кВтч без НДС. Самой низкой средней биржевой ценой на электроэнергию в ​​этом году была апрельская цена – 0,067 евро/кВтч без НДС. Средняя цена на минувшей неделе (30 октября – 5 ноября) также была одной из самых низких в этом году и составила всего 0,058 евро/кВтч без НДС, сообщает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).

За неделю тарифы в предлагаемых 24-месячных фиксированных тарифных планах снизили все поставщики: Elektrum Lietuva – на 1,2%, Ignitis и Enefit – на 2,1% и 2,4% соответственно. Все поставщики снизили тарифы и в предлагаемых 12-месячных фиксированных тарифных планах: на 1–3%.

На сегодняшний день средняя стоимость 1 кВтч в предлагаемых поставщиками 24-месячных фиксированных тарифных планах составляет 0,229 евро/кВтч (две зоны) и 0,237 евро/кВтч (одна зона), а в 12-месячных – 0,223 евро/кВтч и 0,235 евро/кВтч соответственно.

Тарифы в предлагаемых поставщиками 24-месячных фиксированных тарифных планах составляют 0,17-0,28 евро/кВтч (две зоны) и 0,23-0,24 евро/кВтч (одна зона). Тарифы в предлагаемых поставщиками 12-месячных фиксированных тарифных планах составляют 0,16-0,28 евро/кВтч (две зоны) и 0,23-0,24 евро/кВтч (одна зона).

На данный момент только один поставщик предлагает зафиксировать цену на электроэнергию на период 6-9 месяцев, а планы с фиксированием цены на 12 и 24 месяца предлагают три поставщика.

Как сообщает ЛАЭ, в ноябре гарантийное электроснабжение (план "Стандартный" – 0,197 евро/кВтч (одна зона) и 0,209 евро/кВтч и 0,169 евро/кВтч (две зоны)) будет на 17–20% дешевле, чем в октябре.

Как сообщалось ранее, с 1 июля стоимость общественного электроснабжения (план "Стандартный") составляет 0,227 евро/кВтч (одна зона), а также 0,261 евро/кВтч и 0,158 евро/кВтч (две зоны).

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