Независимые поставщики электроэнергии обжаловали решение о возврате миллионных сумм потребителям

В декабре прошлого года ГСРЭ обязал трех основных независимых поставщиков электроэнергии – Ignitis, Enefit и Elektrum Lietuva – вернуть бытовым потребителям и микропредприятиям в общей сложности 8,3 млн евро, начисленных клиентам за смену поставщика или в качестве неустойки за расторгнутые договоры.
„Заявители ставят под сомнение данное решение Совета. Они считают, что установленные обязательные к исполнению обязательства в их отношениях по электроснабжению с небытовыми потребителями электроэнергии являются незаконными и необоснованными, а Совет, приняв такое постановление, превысил свои полномочия и нарушил их право на судебную защиту“, – в понедельник заявил суд, принявший жалобу.
Как сообщили агентству Elta в суде, слушание по делу не назначено, а жалобы обеих компаний пока планируется рассматривать по отдельным делам.
Из общей суммы в декабре ГСРЭ обязал поставщиков вернуть бытовым потребителям 2,3 млн евро, небытовым – 6 млн евро. Согласно постановлению, Enefit обязан вернуть потребителям почти 1,6 млн евро, а Elektrum Lietuva — 36,2 тыс евро.
Ранее сообщалось, что Ignitis, в свою очередь, не начислял компаниям никаких штрафов, поэтому ему нечего возвращать, а бытовым потребителям он еще в декабре вернул 500 тыс. евро. Остальные 200 тыс. евро поставщик пообещал вернуть бывшим клиентам после предоставления недостающих данных.
Оспариваемым постановлением, среди прочего, ГСРЭ обязал заявителей отказаться от всех прав требования к компаниям по уплате неустойки за расторжение договора.
Поэтому в жалобе поставщики заявили, что выполнение обязательств регулятора „несомненно“ нанесет им непоправимый финансовый ущерб. Также, по их мнению, после выполнения обязательств по отказу от любого требования к компаниям заплатить за расторжение договоров Enefit и Elektrum будут лишены в будущем любой возможности по защите своих нарушенных прав в законном порядке.
По данным ГСРЭ, некоторые так называемые резервационные и другие платежи применялись к договорам, заключенным в период с 15 июля 2021 года по 31 июля 2023 года, а также в случае, когда клиенты решали сменить поставщика.
По данным регулятора, поставщик Ignitis расторг почти 58 тыс. договоров с бытовыми потребителями, Enefit — 22,2 тыс., Elektrum — почти 9 тыс. договоров.