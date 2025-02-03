Независимые поставщики электроэнергии обжаловали решение о возврате миллионных сумм потребителям

Как сообщили агентству Elta в суде, слушание по делу не назначено, а жалобы обеих компаний пока планируется рассматривать по отдельным делам.

„Заявители ставят под сомнение данное решение Совета. Они считают, что установленные обязательные к исполнению обязательства в их отношениях по электроснабжению с небытовыми потребителями электроэнергии являются незаконными и необоснованными, а Совет, приняв такое постановление, превысил свои полномочия и нарушил их право на судебную защиту“, – в понедельник заявил суд, принявший жалобу.

В декабре прошлого года ГСРЭ обязал трех основных независимых поставщиков электроэнергии – Ignitis , Enefit и Elektrum Lietuva – вернуть бытовым потребителям и микропредприятиям в общей сложности 8,3 млн евро, начисленных клиентам за смену поставщика или в качестве неустойки за расторгнутые договоры.

Из общей суммы в декабре ГСРЭ обязал поставщиков вернуть бытовым потребителям 2,3 млн евро, небытовым – 6 млн евро. Согласно постановлению, Enefit обязан вернуть потребителям почти 1,6 млн евро, а Elektrum Lietuva — 36,2 тыс евро.

Ранее сообщалось, что Ignitis, в свою очередь, не начислял компаниям никаких штрафов, поэтому ему нечего возвращать, а бытовым потребителям он еще в декабре вернул 500 тыс. евро. Остальные 200 тыс. евро поставщик пообещал вернуть бывшим клиентам после предоставления недостающих данных.

Оспариваемым постановлением, среди прочего, ГСРЭ обязал заявителей отказаться от всех прав требования к компаниям по уплате неустойки за расторжение договора.