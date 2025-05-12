Невиданная прежде цена на кофе удивила покупателей: сравнение с Германией

В социальной сети Facebook люди отреагировали на цены на 500 г кофе Dallmayr Prodomo в магазине сети Rimi - 15,99 евро (или 31,98 за 1 кг). Недешево кофе стоит и в магазинах других сетей.
Пользователи сравнивали цены в Литве с ценами в Германии и Нидерландах. По их словам, там этот кофе стоит 6–7 евро (правда, скорее всего, во время скидок). Некоторые говорят, что привозить кофе из Германии дешевле.
Однако другие пишут, что кофе этого вида недешев и в Германии – 11 евро. Другие говорят, что если в Литве такая цена, значит, есть те, кто покупает кофе за такие деньги. Третьи говорят, что можно найти в Литве и более дешевый кофе.
Представители Rimi Lietuva сказали Delfi, что цены на кофе растут из-за кризиса на рынке кофе.
„Конечно же, есть влияние и других факторов - транспортировки и т.д. Однако мы всегда ищем возможность предложить клиентам сэкономить“, – сказала представитель Rimi Даля Ченкене.
Она заметила, что на этой неделе сеть предлагает больше 3000 акций и предложений, в том числе скидки на кофе.
„Благодаря этому покупатели могут значительно сэкономить“, – заметила она.
По словам Ченкене, кофейные зерна, молотый кофе или капсулы разных производителей можно купить со скидкой в 40–42%.
„Кофейные зерна в Литве не растут, поэтому рынок зависит от ситуации в других странах и от расходов на заготовку. Больше всего на цены действует глобальное потепление, сбои в цепи поставок и вопросы юридического регулирования“, – сказала представитель сети Гинтаре Китове.
„Наша цель – предоставить клиентам хорошую цену без компромиссов в вопросе качества, поэтому мы постоянно ведем переговоры с поставщиками, ищем наилучшие варианты. Кофе - популярный товар, поэтому каждую неделю мы делаем скидки на разные виды кофе, скидки порой достигают и 50%“, – сказала Китове.
В магазинах Maxima можно купить молотый кофе Jacobs Selection по 11,29 евро за 500 г, однако во время акций цена снижается до 6,99 евро. Представитель сети Марюс Тилмантас также сказал, что причина высоких цен на кофе - рекордные цены на мировом рынке.
Основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас убежден, что цены на кофе в Литве могли бы быть ниже – это доказывают скидки, которые делают торговцы. Об этом свидетельствуют и сравнения с Германией.
„Цены могут быть ниже и значительно ниже – на 50%“, – сказал Delfi Визицкас.
„Другой момент, если сравнивать позиции, совпадения с немецким рынком, то кофе Dallmayr, Lavazza – там на 30% дешевле, чем в Литве с акцией. Это доказывает, что у нас высокие цены“, – заметил эксперт.
Его не убеждают аргументы о специфике литовского рынка, например, что этот рынок маленький. Он заметил, что некоторые сети - международные.
Он дал понять, что в Литве дороже и продукция таких глобальных компаний, как Procter & Gamble, Nestle, Unilever, Henke. По его словам, ненормально, когда покупатели постоянно должны искать скидки.
„Видно, что с ценовой политикой в Литве не все в порядке. Эти цены раздувают, чтобы потом гонять людей по магазинам в поисках скидок – это вырождение надо как можно скорее упразднить“, – сказал Визицкас.
Согласно Государственному агентству данных, за последний месяц в Литве цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,1%. Цены на продукты и безалкогольные товары выросли на 0,7%.
Больше всего подорожал шоколад и десерты, содержащие какао, кофе, яйца, говядина и телятина, оливковое масло и некоторые другие продукты: