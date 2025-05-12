Невиданная прежде цена на кофе удивила покупателей: сравнение с Германией

В социальной сети Facebook люди отреагировали на цены на 500 г кофе Dallmayr Prodomo в магазине сети Rimi - 15,99 евро (или 31,98 за 1 кг). Недешево кофе стоит и в магазинах других сетей.

Пользователи сравнивали цены в Литве с ценами в Германии и Нидерландах. По их словам, там этот кофе стоит 6–7 евро (правда, скорее всего, во время скидок). Некоторые говорят, что привозить кофе из Германии дешевле.

Однако другие пишут, что кофе этого вида недешев и в Германии – 11 евро. Другие говорят, что если в Литве такая цена, значит, есть те, кто покупает кофе за такие деньги. Третьи говорят, что можно найти в Литве и более дешевый кофе.