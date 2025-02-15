Neste сократит около 600 работников

Компания намерена сэкономить около 65 миллионов евро за счёт увольнений и других мер. Согласно годовому отчёту Neste за 2023 год, в Финляндии у компании работает около 4000 сотрудников.

Генеральный директор Neste Хейкки Малинен отметил слабые финансовые показатели, причиной которых стал низкий спрос на биотопливо.

В 2023 году операционная прибыль компании составила 1,7 млрд евро. Оборот за октябрь-декабрь прошлого года снизился, а операционная прибыль сократилась, приведя к убытку в размере 110 миллионов евро.