2025.02.15 17:16

Neste сократит около 600 работников

 
rus.DELFI.lv
Neste MY degalinė
Neste MY degalinė
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Топливная компания Neste планирует сократить около 600 рабочих мест. Почти 450 рабочих мест приходятся на Финляндию, сообщает портал Yle.

Компания намерена сэкономить около 65 миллионов евро за счёт увольнений и других мер. Согласно годовому отчёту Neste за 2023 год, в Финляндии у компании работает около 4000 сотрудников.

Генеральный директор Neste Хейкки Малинен отметил слабые финансовые показатели, причиной которых стал низкий спрос на биотопливо.

В 2023 году операционная прибыль компании составила 1,7 млрд евро. Оборот за октябрь-декабрь прошлого года снизился, а операционная прибыль сократилась, приведя к убытку в размере 110 миллионов евро.

Neste одной из первых начала производить возобновляемое топливо и добилась большого успеха. Теперь у неё появилось много новых конкурентов.

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