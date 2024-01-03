Несмотря на запрет пушные фермы пока продолжат работать

 
ELTA
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Audinės
Audinės
Закон о запрете пушных ферм вступил в силу 1 января, и с 1 января 2027 года будет запрещено содержать, разводить, продавать или иным образом распоряжаться животными исключительно ради их меха. Министерство сельского хозяйства сообщает, что тем, кто закроет этот бизнес, будет предоставлена компенсация. Однако, по словам представителей министерства, закрытие бизнеса по разведению пушных животных не планируется, по крайней мере, до 2024 года.

По данным Минсельхоза, Комитет по охране окружающей среды предусматривает ступенчатую схему компенсации для тех, кто прекратит работу пушных звероферм: те, кто закроется в 2024 году, получат 3 евро за единицу (за среднее количество норок, содержащихся в 2022 году), 2 евро в 2025 году и 1 евро в 2026 году.

Кроме того, расходы на ферму, то есть снос зданий, уничтожение оборудования и выплаты за сокращение штата, будут компенсированы в размере 100 %.

Министерство отмечает, что заявления на компенсацию будут приниматься с 1 марта 2024 года по 31 декабря 2026 года, а решения о компенсации будут приниматься с 1 апреля 2024 года по 1 марта 2027 года.

Однако Минсельхоз утверждает, что при обсуждении компенсационных механизмов с представителями индустрии по разведению пушных зверей, предприниматели заявили, что не намерены пока закрывать бизнес, по крайней мере, в течение первого - 2024 года.

По данным Центра сельскохозяйственных данных, по состоянию на 1 декабря 2023 года 47 предпринимателей содержат в Литве более 638 400 норок.

ELTA напоминает, что в настоящее время меховые фермы запрещены в 19 европейских странах. Это уже сделали две другие страны Балтии, а также Австрия, Франция, Ирландия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Италия и другие. Меховые фермы по-прежнему существуют в Румынии, Болгарии, Польше, Греции и Финляндии.

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