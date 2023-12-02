Несколько магазинов Maxima закрываются - основные изменения в регионах

Индре Тракимайте-Шешкувене, руководитель отдела коммуникаций и корпоративных отношений торговой сети "Maxima", заверила, что открытие и закрытие магазинов - нормальный процесс в розничной торговле.
"На прошлой неделе мы "распаковали" только что открывшийся магазин в Гиндуляй, в Клайпедском районе. Скоро покупатели придут и в новый магазин "Maxima" в Аникщяй".
Однако в начале следующего года мы также планируем открыть магазин Maxima в Венте на ул. Жемайчю, 37-1, в Биржай, ул. Витауто, 4, и в Вильнюсе на ул. Укмергес, 223-3. Чуть позже, в первой половине 2024 года, закроется и Maxima в Вабалнинксе, Жолинес а. 5", - сказала она. Причина этого, по ее словам, в том, что магазины не соответствуют желаемым форматам.
"В Литве есть магазины Maxima разных размеров - X, XX, XXX, XXXX. В настоящее время мы реализуем проект по унификации наших магазинов, повышению их эффективности и оптимизации работы. Планируемое закрытие не соответствует требованиям проекта по унификации магазинов, поэтому мы решили закрыть магазины такого размера, которые не соответствуют стандартам даже одного X Maxima.
Мы сожалеем о причиненных неудобствах, благодарим наших покупателей за лояльность и приглашаем их посетить другие магазины нашей сети", - пояснил представитель.
В настоящее время сотрудники уведомлены о расторжении контракта и выплате возможных выходных пособий, но в настоящее время изучаются возможности их перевода в другие магазины, сказал он.
"Для нас очень важно и приятно, что некоторые коллеги решили продолжить свой путь с Maxima. Если в близлежащих городах и поселках не будет вакансий, мы постараемся отдать предпочтение коллегам, как только они появятся, и предложить им возможность остаться в компании. В противном случае, когда наступит дата увольнения, а вакансия не будет найдена, мы выплатим им выходное пособие, предусмотренное законом", - сказала она.