Неразбериха в аэропорту Вильнюса: пассажирам не разрешали покидать аэропорт, пока они не пройдут проверку

Информацией о данной ситуации c порталом MadeinVilnius поделился местный житель, который около 14.00 отправил электронное письмо с прикрепленным коротким видео. На нем видно группу людей, идущих к выходу из зоны выдачи багажа.
Путешественник добавил к письму краткую записку: „Проверяют все: паспорт и документы“. На момент получения письма из Антальи прибыло три рейса. Однако проверка документов проводилась уже после таможни.
„В связи с эксплуатационной обстановкой при одновременном регулировании потока прибывающих и убывающих пассажиров возникла необходимость в проведении дополнительных проверок пассажиров“, — комментирует представитель Литовских аэропортов.