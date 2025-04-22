2025.04.22 11:31

Неразбериха в аэропорту Вильнюса: пассажирам не разрешали покидать аэропорт, пока они не пройдут проверку

 
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Orijus Gasanovas

Хотя в понедельник в Литве все еще праздновали Пасху, не все праздновали ее дома. В этот день также выполняются рейсы, а путешественники возвращаются домой. Однако для некоторых прибытие домой в понедельник задержалось — им пришлось предъявить паспорта перед выходом из аэропорта.

Информацией о данной ситуации c порталом MadeinVilnius поделился местный житель, который около 14.00 отправил электронное письмо с прикрепленным коротким видео. На нем видно группу людей, идущих к выходу из зоны выдачи багажа.

Путешественник добавил к письму краткую записку: „Проверяют все: паспорт и документы“. На момент получения письма из Антальи прибыло три рейса. Однако проверка документов проводилась уже после таможни.

„В связи с эксплуатационной обстановкой при одновременном регулировании потока прибывающих и убывающих пассажиров возникла необходимость в проведении дополнительных проверок пассажиров“, — комментирует представитель Литовских аэропортов.

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