Неразбериха в аэропорту Вильнюса: пассажирам не разрешали покидать аэропорт, пока они не пройдут проверку

Хотя в понедельник в Литве все еще праздновали Пасху, не все праздновали ее дома. В этот день также выполняются рейсы, а путешественники возвращаются домой. Однако для некоторых прибытие домой в понедельник задержалось — им пришлось предъявить паспорта перед выходом из аэропорта.