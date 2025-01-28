Непроданные булочки магазины выбрасывают в мусорку: жители не могут в это поверить, торговцы ссылаются на закон

Горы мусора выбрасывают не только жители, но и заведения общепита с магазинами. Жительница Вильнюса заметила, что в магазинах непроданные булочки выбрасывают в мусорку и подняла вопрос - насколько такие действия ответственные. Торговцы отмечают, что их ограничивает закон, а политики говорят, что если магазины не хотят выбрасывать продукты, они могут придумать, как этого не делать.