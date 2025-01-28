Непроданные булочки магазины выбрасывают в мусорку: жители не могут в это поверить, торговцы ссылаются на закон

Предприниматель Юргита Балчюнене в социальной сети LinkedIn подняла вопрос о том, что делают с непроданными продуктами.
Женщина рассказала, что как-то вечером, в 19.50 ч., зашла в магазин Iki около парламента и увидела, как продавщицы выбросили непроданные булочки в мусорный пакет.
„Тогда одна спросила у другой: „Пончики тоже?“ Ей ответили: „Да, да!“ И 15 пончиков с шоколадом отправились в мусорный пакет. Я спросила у продавщицы, почему вы не складываете их в ящике у двери? Ответ – такой порядок, не можем иначе!“, – писала Балчюнене.
Она удивлялась, почему такие изделия не продают по центу детям или старикам.
„Я уже не говорю о социальной ответственности, уничтожении продуктов, охране природы, где простое нормальное отношение, ведь для многих детей и стариков такой пончик - мечта?“, – вопрошала предприниматель.
Как обстоят дела на самом деле?
Пресс-секретарь Iki Гинтаре Китове сказала Delfi, что по закону, нефасованные хлебобулочные изделия - булочки и хлеб они не могут отдавать и жертвовать.
„Это можно делать только с фасованными товарами, на которых есть информация, включая срок годности. Свежая выпечка Iki продается только в день выпечки – с 20 ч. такие изделия продают с 50% скидкой. Магазины работают до 22 ч., поэтому большую часть продукции распродаем“, – рассказала она.
Непроданные изделия передают партнерам, которые их перерабатывают.
„Некоторые продукты (например, фрукты и овощи, некоторые хлебобулочные изделия, которые нельзя продавать или отдать на благотворительность), забирают фермеры или небольшие зоопарки. В 2023 г. фермерам передали 870 тонн такой продукции“, – сказала Китове.
Пресс-секретарь Rimi Эгле Красаускене также сказала, что такие продукты не могут быть переданы благотворительным организациям. Особенно это касается товаров с некоторыми добавками, которые могут быть опасны для здоровья.
Представитель Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что часть непроданных товаров с истекающим сроком годности они отдают, а часть передают на утилизацию.
Представитель Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала Delfi, что непроданные булочки вечером продают с 70% скидкой, остальное передают благотворительным организациям.
Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что у них в магазинах булочки пекут несколько раз в день, в соответствии с прогнозами продаж.
„Если в конце рабочего дня бывают остатки, их передают фермерам на корм животным, поэтому хлебобулочные изделия у нас не выбрасывают“, – заметила она.
Представитель Rimi Красаускене также сказала, что в их магазинах все, что не было продано со скидкой, передают фермерам.
Торговые сети не сказали, какое количество продуктов идет на утилизацию.
Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) пояснила Delfi, что если истек срок годности (надпись „Годен до“), то такой продукт нельзя жертвовать и отдавать.
Отмечают, что магазинная выпечка должна быть употреблена в пищу в течение суток. Если булочка с джемом или творогом, то на следующий день ее есть нельзя.
Правда, если на продукте указано „Лучше использовать до...“, и указанный срок истек, то такие продукты могут передавать благотворительным организациям или отдавать (в таком случае хлеб и пироги можно есть 5 дней).
Правда, законы не позволяют отдавать и продавать нефасованную выпечку с такой пометкой.
Глава „Продовольственного банка“ Симонас Гурявичюс сказал, что они собирают часть хлебобулочных изделий, но какие, не назвал.
„Бывает, что берем и вчерашние хлебобулочные изделия, но не могу комментировать, там есть специфические требования“, – сказал он.
Член фракции демократического союза „Во имя Литвы“ Томас Томилинас отметил в интервью Delfi, что недавно вступили в силу поправки, которые обязали торговые сети готовить специальные планы по превенции пищевых отходов.
„Обязательство отдавать продукты питания в последний день их годности разрешило бы эту проблему. Во время прошлого срока полномочий я предлагал, но не удалось добиться соглашения. Мы могли пойти путем французов и избежать выбрасывания продуктов. Видишь, что не продашь - отдаешь, без вариантов“, – сказал политик.
Он напомнил, что в программе правительства есть пункт борьбы с выбрасыванием продуктов питания.
„Очень плохо, что некоторые сети так поступают, но есть те, кто этого не делает, они отдают их в качестве благотворительности, „Продовольственному банку“, в столовые для малоимущих“, – сказал он о выбрасывании выпечки.
Вопрос непроданных продуктов решает и бизнес. Стартап Bites&Bits в ближайшее время намерен представить приложение, которое позволит жителям купить непроданные хлебобулочные изделия с 50% или другой скидкой.
„Магазины будут собирать такие товары, а люди будут сами приходить за заказами. Курьерских услуг у нас не будет“, – сказала Delfi глава Bites&Bits Илона Вирвилайте.
По ее словам, магазины работают до 22 ч. В 19-20 ч. они смогут загружать непроданные товары в приложение.
„Будут два варианта в нашем приложении – покупка конкретных товаров или secret bag, туда попадут разные изделия, например, круассаны, булочки и т.д. Если обычная цена будет 12 евро, у нас можно будет купить за 6“, – рассказала она.
Приложение намерено сотрудничать со всеми сетями и пекарнями.