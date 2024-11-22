2024.11.22 21:23

Неприятный сюрприз – покупатель нашла в магазине Maxima товар с надписями на русском языке

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Dantų pasta, Maxima
Dantų pasta, Maxima
ФОТО: Delfi

В редакцию Delfi обратилась читатель Аушра, которая в минувшие выходные воспользовалась распродажей в магазине Maximа и купила свою любимую зубную пасту. Обычно она не обращала внимание на этикетку.

„Дома я заметила надписи на русском языке, паста итальянского производителя Coswell SPA. Я смотрю на этикетку и вижу: импортер и дистрибьютор Москва, Россия“...

Может, Maxima может объяснить? Почему она сотрудничает с российскими импортерами? Вряд ли кто-то закупил ее впрок заранее на 3 года и продает остатки. На упаковке пасты, которую я купила в аптеке, надписей на русском языке нет“, – уверяла женщина.

Dantų pasta su rusiškais užrašais

Представитель Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что произведенную в Италии зубную пасту Maxima поставляет ЗАО Osama, это указано на упаковке.

„Бренд Biorepair хорошо известен в Европе и его не запрещено распространять в ЕС и в Литве. Наш поставщик покупает товар в международной/экспортной упаковке, с обозначениями, которые требует закон ЛР.

Нам не известно, каким рынкам итальянский производитель еще продает свой товар“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.

Напомним, что в феврале 2022 г. Россия напала на Украину, ЕС ввел ряд санкций для российского бизнеса, ограничил импорт и экспорт.

Однако надо иметь в виду, что ограничения не распространяются на продукты, связанные со сферой здоровья, фармации, продуктов питания и сельхозсектора .

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