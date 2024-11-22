Неприятный сюрприз – покупатель нашла в магазине Maxima товар с надписями на русском языке

„Дома я заметила надписи на русском языке, паста итальянского производителя Coswell SPA. Я смотрю на этикетку и вижу: импортер и дистрибьютор Москва, Россия“...

Может, Maxima может объяснить? Почему она сотрудничает с российскими импортерами? Вряд ли кто-то закупил ее впрок заранее на 3 года и продает остатки. На упаковке пасты, которую я купила в аптеке, надписей на русском языке нет“, – уверяла женщина.

Представитель Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что произведенную в Италии зубную пасту Maxima поставляет ЗАО Osama, это указано на упаковке.