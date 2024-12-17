Немецкий Commerzbank начинает работу в Литве: будет работать с бизнес-клиентами

Commerzbank планирует сосредоточиться на финансировании торговли и других проектов в Балтийском регионе, а основным приоритетом будет углубление сотрудничества с государственным и местным сектором финансовых услуг.

Ранее банк сообщал, что не будет оказывать прямые банковские услуги жителям, а в первую очередь рассматривает возможность работы с бизнес-клиентами.

„Германия является одним из важнейших торговых партнеров стран Балтии. Этот шаг усилит присутствие Commerzbank в этом быстрорастущем регионе Европы. Таким образом мы содействуем различным экономическим отношениям между странами Балтии и Германией“, –сказал член правления Commerzbank Михаэль Коцбауэр, отвечающий за бизнес-клиентов.