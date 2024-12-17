Немецкий Commerzbank начинает работу в Литве: будет работать с бизнес-клиентами

Commerzbank планирует сосредоточиться на финансировании торговли и других проектов в Балтийском регионе, а основным приоритетом будет углубление сотрудничества с государственным и местным сектором финансовых услуг.
Ранее банк сообщал, что не будет оказывать прямые банковские услуги жителям, а в первую очередь рассматривает возможность работы с бизнес-клиентами.
„Германия является одним из важнейших торговых партнеров стран Балтии. Этот шаг усилит присутствие Commerzbank в этом быстрорастущем регионе Европы. Таким образом мы содействуем различным экономическим отношениям между странами Балтии и Германией“, –сказал член правления Commerzbank Михаэль Коцбауэр, отвечающий за бизнес-клиентов.
„Благодаря представительству в Литве, наши клиенты получат выгоду от местного опыта и прочных связей Commerzbank“, – отметил он.
Председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус заявил, что решение Commerzbank об открытии представительствв в Вильнюсе свидетельствует о привлекательности финансового рынка нашей страны.
„В литовском банковском секторе мы видим место для новых участников рынка. Решение Commerzbank свидетельствует о привлекательности финансового рынка Литвы. Деятельность этого банка, несомненно, окажет положительное влияние на конкурентоспособность банковского сектора Литвы“, – говорит Г. Шимкус в переданном комментарии.
В прошлом году Г. Шимкус и член правления Центрабанка Литвы Симонас Крепшта принимали делегацию польского коммерческого банка Pekao. Г. Шимкус уже упоминал, что чувствуется заинтересованность к литовскому рынку из-за рубежа, и сказал, что приход нового участника, вероятно, является лишь вопросом времени.
В июле издание Verslo žinios сообщило о намерении Bank of Taiwan открыть филиал в Литве.
Информацию о том, что Комиссия финансового надзора Тайваня (FSC) одобрила заявку Bank of Taiwan на его появление в Литве, порталу подтвердил глава торгового представительства Литвы в Тайбэе Паулюс Лукаускас.
На данный момент в банковском секторе Литвы насчитывается 18 участников: у 13 есть банковские лицензии, еще 5 работают как филиалы иностранных банков. Большую часть рынка занимают Swedbank, SEB и Luminor.