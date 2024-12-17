2024.12.17 09:18

Немецкий Commerzbank начинает работу в Литве: будет работать с бизнес-клиентами

 
Bankas Commerzbank
Bankas Commerzbank
ФОТО: Reuters/Scanpix

Немецкий банк Commerzbank 17 декабря откроет свое представительство в Литве – в Вильнюсе. В августе банк объявил, что представительство в столице Литвы станет центром для всех трех стран Балтии.

Commerzbank планирует сосредоточиться на финансировании торговли и других проектов в Балтийском регионе, а основным приоритетом будет углубление сотрудничества с государственным и местным сектором финансовых услуг.

Ранее банк сообщал, что не будет оказывать прямые банковские услуги жителям, а в первую очередь рассматривает возможность работы с бизнес-клиентами.

„Германия является одним из важнейших торговых партнеров стран Балтии. Этот шаг усилит присутствие Commerzbank в этом быстрорастущем регионе Европы. Таким образом мы содействуем различным экономическим отношениям между странами Балтии и Германией“, –сказал член правления Commerzbank Михаэль Коцбауэр, отвечающий за бизнес-клиентов.

„Благодаря представительству в Литве, наши клиенты получат выгоду от местного опыта и прочных связей Commerzbank“, – отметил он.

Председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус заявил, что решение Commerzbank об открытии представительствв в Вильнюсе свидетельствует о привлекательности финансового рынка нашей страны.

„В литовском банковском секторе мы видим место для новых участников рынка. Решение Commerzbank свидетельствует о привлекательности финансового рынка Литвы. Деятельность этого банка, несомненно, окажет положительное влияние на конкурентоспособность банковского сектора Литвы“, – говорит Г. Шимкус в переданном комментарии.

В прошлом году Г. Шимкус и член правления Центрабанка Литвы Симонас Крепшта принимали делегацию польского коммерческого банка Pekao. Г. Шимкус уже упоминал, что чувствуется заинтересованность к литовскому рынку из-за рубежа, и сказал, что приход нового участника, вероятно, является лишь вопросом времени.

В июле издание Verslo žinios сообщило о намерении Bank of Taiwan открыть филиал в Литве.

Информацию о том, что Комиссия финансового надзора Тайваня (FSC) одобрила заявку Bank of Taiwan на его появление в Литве, порталу подтвердил глава торгового представительства Литвы в Тайбэе Паулюс Лукаускас.

На данный момент в банковском секторе Литвы насчитывается 18 участников: у 13 есть банковские лицензии, еще 5 работают как филиалы иностранных банков. Большую часть рынка занимают Swedbank, SEB и Luminor.

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