Немецкая компания отказалась от планов строительства завода в Литве

"Компания обратилась к нам весной и быстро приняла решение - мы конкурировали с Польшей, Хорватией, но они инвестировали в проект 30 млн евро и планируют создать 300 рабочих мест, из которых половина будет для инженерного персонала с высшим образованием", - сообщал в 2022 году глава агентства "Инвестируй в Литве" Элиюс Чивилис.
"Инвестируй в Литве" сообщало, что на решение о размещении завода в Вильнюсе повлияли стратегическое место, хорошая инфраструктура, мотивированные высококвалифицированные работники.
Компания Nokera использует древесину в строительстве и так стремится стать лидером в строительном сегменте экологичного жилья.