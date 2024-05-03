Немецкая компания отказалась от планов строительства завода в Литве

"Компания обратилась к нам весной и быстро приняла решение - мы конкурировали с Польшей, Хорватией, но они инвестировали в проект 30 млн евро и планируют создать 300 рабочих мест, из которых половина будет для инженерного персонала с высшим образованием", - сообщал в 2022 году глава агентства "Инвестируй в Литве" Элиюс Чивилис.