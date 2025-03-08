Некоторые пассажиры в марте будут платить за проезд на поезде наполовину меньше

Члены клуба Traukiniautojų klubаs могут конвертировать баллы и получать скидку.
„Одна из стратегических целей LTG Link – снижение влияния на окружающую среду и побуждение пассажиров выбирать один из наиболее устойчивых способов поездки – поездку на поезде. Мы заметили, что растет лояльность пассажиров к устойчивым и удобным поездкам на поезде, люди ездят на поездах чаще, поэтому мы предложили активным пассажирам стать членами клуба. В среднем каждый член этого клуба проехал 1000 км, а один из них проехал 82 369 км – это расстояние двух кругосветных путешествий“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.
По ее словам,после смены названия клуб предложит не только беречь природу, но и предложит массу мероприятий, посвященных для пассажиров поездов, представит специальные маршруты и будет предлагать лояльным пассажирам индивидуальные предложения.
Traukiniautojų klubas предлагает всем своим членам до конца марта ездить на поездах за полцены. Это касается маршрутов по Литве и международного маршрута Вильнюс-Рига-Вильнюс.
Чтобы стать членом клуба, достаточно на сайте LTG Link или в мобильном приложении создать свой профиль или подключиться к существующему профилю и зарегистрироваться как член клуба. После этого на личном счете начнут накапливаться баллы за каждый сэкономленный килограмм CO2, а за эти баллы можно покупать услуги компании, включая билеты.