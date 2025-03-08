2025.03.08 13:00

Некоторые пассажиры в марте будут платить за проезд на поезде наполовину меньше

 
ru.DELFI.lt
„LTG Link“ traukinys
„LTG Link“ traukinys
ФОТО: LTG Link

Компания LTG Link меняет название созданной два года назад группы „Клуб устойчивых поездок“ на „Клуб пассажиров поездов“. До конца месяца члены этого клуба могут покупать билеты наполовину дешевле. На данный момент клуб объединяет 85 000 человек, которые за год проехали на поездах 138 млн. км и сэкономили 8000 CO2 – это около 362 000 тонн древесины.

Члены клуба Traukiniautojų klubаs могут конвертировать баллы и получать скидку.

„Одна из стратегических целей LTG Link – снижение влияния на окружающую среду и побуждение пассажиров выбирать один из наиболее устойчивых способов поездки – поездку на поезде. Мы заметили, что растет лояльность пассажиров к устойчивым и удобным поездкам на поезде, люди ездят на поездах чаще, поэтому мы предложили активным пассажирам стать членами клуба. В среднем каждый член этого клуба проехал 1000 км, а один из них проехал 82 369 км – это расстояние двух кругосветных путешествий“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

По ее словам,после смены названия клуб предложит не только беречь природу, но и предложит массу мероприятий, посвященных для пассажиров поездов, представит специальные маршруты и будет предлагать лояльным пассажирам индивидуальные предложения.

Traukiniautojų klubas предлагает всем своим членам до конца марта ездить на поездах за полцены. Это касается маршрутов по Литве и международного маршрута Вильнюс-Рига-Вильнюс.

Чтобы стать членом клуба, достаточно на сайте LTG Link или в мобильном приложении создать свой профиль или подключиться к существующему профилю и зарегистрироваться как член клуба. После этого на личном счете начнут накапливаться баллы за каждый сэкономленный килограмм CO2, а за эти баллы можно покупать услуги компании, включая билеты.

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