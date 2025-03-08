Некоторые пассажиры в марте будут платить за проезд на поезде наполовину меньше

„Одна из стратегических целей LTG Link – снижение влияния на окружающую среду и побуждение пассажиров выбирать один из наиболее устойчивых способов поездки – поездку на поезде. Мы заметили, что растет лояльность пассажиров к устойчивым и удобным поездкам на поезде, люди ездят на поездах чаще, поэтому мы предложили активным пассажирам стать членами клуба. В среднем каждый член этого клуба проехал 1000 км, а один из них проехал 82 369 км – это расстояние двух кругосветных путешествий“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.