Негативные отзывы о товарах и услугах — когда их могут удалить?

Социальные сети уже давно стали одним из основных инструментов общения компаний с клиентами и продвижения своих товаров и услуг, а отзывы общественности оказывают большое влияние на решение потенциальных клиента о покупке того или иного товара . Однако, в некоторых случаях для поддержания репутации компании необходимо регулировать поток отзывов и комментариев в Интернете, а это непростая задача.

В связи с этим возникает вопрос: могут ли компании удалять неблагоприятные для них комментарии в социальных сетях? И как ориентироваться в лабиринте репутационных и юридических требований? На эти вопросы отвечает Виолета Мачюлите, юрист TGS Baltic.