Не долетел до России: финны задержали проданный в Литве частный самолет

По данным СМИ, посадка самолета в аэропорту Хельсинки была неожиданной, она произошла без предварительного предупреждения. Сообщается, что частный самолет перегонялся новому покупателю и пилотировался гражданами Латвии и Литвы. Последний — Роберт Петкус, он и ранее перегонял самолеты в Россию, сообщает lrt.lt.
Сообщается, что приобрести самолет новым владельцам помог госслужащий Ритис Дулинскас, занимающий должность советника начальника Отдела по надзору за полетами Литовского агентства транспортных компетенций и работающий менеджером в компании Aviacom. Как он рассказал журналистам, по просьбе приятеля лишь помог найти покупателя – поделился объявлением о самолете в Интернете и пообщался с людьми, интересующимися самолетом.
По данным портала lrt.lt, самолет 17 декабря все еще находился в Хельсинки.
В прошлом году Отдел журналистских расследований LRT сообщил о нескольких случаях, когда самолеты, приобретенные в зарубежных странах, через воздушное пространство Литвы и другие европейские аэропорты пытались перегнать покупателям в Россию.