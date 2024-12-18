2024.12.18 10:09

Не долетел до России: финны задержали проданный в Литве частный самолет

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Beechcraft King Air
Beechcraft King Air
ФОТО: Shutterstock

Две недели назад в аэропорту Хельсинки был задержан зарегистрированный в Литве частный самолет Beechcraft, направлявшийся в Россию, сообщает портал lrt.lt. Сообщается, что подозрения в возможном обходе санкций у финских должностных лиц вызвал маршрут самолета, поскольку тот летел в аэропорт Пскова через Хельсинки, хотя более близкий маршрут был бы из Латвии, гражданин которой и приобрел данный самолет.

По данным СМИ, посадка самолета в аэропорту Хельсинки была неожиданной, она произошла без предварительного предупреждения. Сообщается, что частный самолет перегонялся новому покупателю и пилотировался гражданами Латвии и Литвы. Последний — Роберт Петкус, он и ранее перегонял самолеты в Россию, сообщает lrt.lt.

Сообщается, что приобрести самолет новым владельцам помог госслужащий Ритис Дулинскас, занимающий должность советника начальника Отдела по надзору за полетами Литовского агентства транспортных компетенций и работающий менеджером в компании Aviacom. Как он рассказал журналистам, по просьбе приятеля лишь помог найти покупателя – поделился объявлением о самолете в Интернете и пообщался с людьми, интересующимися самолетом.

По данным портала lrt.lt, самолет 17 декабря все еще находился в Хельсинки.

В прошлом году Отдел журналистских расследований LRT сообщил о нескольких случаях, когда самолеты, приобретенные в зарубежных странах, через воздушное пространство Литвы и другие европейские аэропорты пытались перегнать покупателям в Россию.

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