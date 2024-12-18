Не долетел до России: финны задержали проданный в Литве частный самолет

Две недели назад в аэропорту Хельсинки был задержан зарегистрированный в Литве частный самолет Beechcraft, направлявшийся в Россию, сообщает портал lrt.lt. Сообщается, что подозрения в возможном обходе санкций у финских должностных лиц вызвал маршрут самолета, поскольку тот летел в аэропорт Пскова через Хельсинки, хотя более близкий маршрут был бы из Латвии, гражданин которой и приобрел данный самолет.