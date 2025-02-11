Напоминание: вскоре в Литве перестанут действовать старые номера – что важно сделать?

Если вы до сих пор не заменили номера или делали это вручную, знайте, больше этого делать не надо – программист Мантас Жиргулис создал удобное и бесплатное приложение +370, которое обновит номера в течение нескольких секунд.
Пресс-секретарь Tele2 Аста Буйкуте в передаче на Delfi напомнила, что код 8 - советское наследие.
„Когда мы вступили в ЕС, мы должны были заменить его на 0, но поскольку какое-то время еще действовали номера помощи, начинавшиеся на 0, надо было решить немало формальностей. Сейчас все этапы позади, мы смело можем использовать 0 и 370. С 1марта кода 8 не останется“, – сказала она.
По ее словам, жителям сложно привыкнуть к 0 в начале номера.
„По статистике, с лета еще 50% звонивших использовали код 8, сейчас таких осталась 1/3. Жители все чаще используют 370, а 0 используют редко“, – сказала собеседница.
Создатель приложения Жиргулис сказал, что у его творения длинная предыстория.
„Я хотел, чтобы мои праздники были спокойными. Я источник знаний для родственников, родственники знают, что грядут перемены, я понимал, что за праздничным столом мне придется помогать им менять номера. Вот я заранее придумал, как решить эту проблему и создал приложения для себя и собратьям по судьбе“, – сказал он.
По словам Жиргулиса, приложение действует просто – присылаешь его и запускаешь, одного нажатия достаточно для конвертации всех номеров.
Пользоваться им просто, там невозможно допустить ошибку. Его можно прислать с Google Play и App Store.