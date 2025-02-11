Напоминание: вскоре в Литве перестанут действовать старые номера – что важно сделать?

Если вы до сих пор не заменили номера или делали это вручную, знайте, больше этого делать не надо – программист Мантас Жиргулис создал удобное и бесплатное приложение +370, которое обновит номера в течение нескольких секунд.

Пресс-секретарь Tele2 Аста Буйкуте в передаче на Delfi напомнила, что код 8 - советское наследие.

„Когда мы вступили в ЕС, мы должны были заменить его на 0, но поскольку какое-то время еще действовали номера помощи, начинавшиеся на 0, надо было решить немало формальностей. Сейчас все этапы позади, мы смело можем использовать 0 и 370. С 1марта кода 8 не останется“, – сказала она.

По ее словам, жителям сложно привыкнуть к 0 в начале номера.