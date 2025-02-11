2025.02.11 07:01

Напоминание: вскоре в Литве перестанут действовать старые номера – что важно сделать?

 
Корнелия Ясюнайте
Русне Валаткайте
ru.DELFI.lt

Важное напоминание: с марта в Литве не будет действовать код 8. Его заменит 0 или международный код +370.

Если вы до сих пор не заменили номера или делали это вручную, знайте, больше этого делать не надо – программист Мантас Жиргулис создал удобное и бесплатное приложение +370, которое обновит номера в течение нескольких секунд.

Asociatyvi nuotrauka, Mantas Žirgulis

Пресс-секретарь Tele2 Аста Буйкуте в передаче на Delfi напомнила, что код 8 - советское наследие.

„Когда мы вступили в ЕС, мы должны были заменить его на 0, но поскольку какое-то время еще действовали номера помощи, начинавшиеся на 0, надо было решить немало формальностей. Сейчас все этапы позади, мы смело можем использовать 0 и 370. С 1марта кода 8 не останется“, – сказала она.

По ее словам, жителям сложно привыкнуть к 0 в начале номера.

Asta Buitkutė

„По статистике, с лета еще 50% звонивших использовали код 8, сейчас таких осталась 1/3. Жители все чаще используют 370, а 0 используют редко“, – сказала собеседница.

Создатель приложения Жиргулис сказал, что у его творения длинная предыстория.

„Я хотел, чтобы мои праздники были спокойными. Я источник знаний для родственников, родственники знают, что грядут перемены, я понимал, что за праздничным столом мне придется помогать им менять номера. Вот я заранее придумал, как решить эту проблему и создал приложения для себя и собратьям по судьбе“, – сказал он.

Mantas Žirgulis

По словам Жиргулиса, приложение действует просто – присылаешь его и запускаешь, одного нажатия достаточно для конвертации всех номеров.

Пользоваться им просто, там невозможно допустить ошибку. Его можно прислать с Google Play и App Store.

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