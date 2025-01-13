2025.01.13 16:08

Налоговая: владельцы коммерческой недвижимости получат сообщения с напоминанием о декларировании

 
ru.DELFI.lt
ELTA
ГНИ
ГНИ
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) начала рассылать владельцам коммерческой недвижимости сообщения о декларировании налога на коммерческую недвижимость за предыдущий год.

„Чтобы клиентам было проще, и они не пропустили сроки, мы уже начали рассылать предварительные уведомления через Mano VMI на основании имеющихся предварительных данных реестра. На этой неделе уведомления получат около 9 тыс. жителей“, – цитируются в сообщении слова заместителя руководителя ГНИ Мартинаса Эндрияйтиса.

По предварительным данным, в этом году задекларировать и уплатить этот налог должны около 31,4 тыс. граждан и 27,8 тыс. компаний. 3,4 тыс. владельцев уже задекларировали более 10,7 млн евро налога. В прошлом году почти 65 тыс. владельцев недвижимости задекларировали 144,6 млн евро налога.

ГНИ напоминает, что декларирование налога на коммерческую недвижимость за 2024 год производится через систему электронного декларирования (СЭД). Срок уплаты налога – до 17 февраля.

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