Налоговая: владельцы коммерческой недвижимости получат сообщения с напоминанием о декларировании

„Чтобы клиентам было проще, и они не пропустили сроки, мы уже начали рассылать предварительные уведомления через Mano VMI на основании имеющихся предварительных данных реестра. На этой неделе уведомления получат около 9 тыс. жителей“, – цитируются в сообщении слова заместителя руководителя ГНИ Мартинаса Эндрияйтиса.

По предварительным данным, в этом году задекларировать и уплатить этот налог должны около 31,4 тыс. граждан и 27,8 тыс. компаний. 3,4 тыс. владельцев уже задекларировали более 10,7 млн евро налога. В прошлом году почти 65 тыс. владельцев недвижимости задекларировали 144,6 млн евро налога.