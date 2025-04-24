Налоговая: у самозанятых лиц осталось 2 недели на декларирование доходов

„Все самозанятые жители обязаны подавать декларации о подоходном налоге, даже если они не получили никаких доходов в течение предыдущего года – в таком случае в декларации указывается 0“, - цитируется в сообщении заместитель главы Государственной налоговой инспекции Мартинас Эндрияйтис.

По данным Государственной налоговой инспекции, в этом году свои доходы за 2024 год уже задекларировали более 1,3 млн жителей, из них около 367 тыс. – самозанятые.