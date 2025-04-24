2025.04.24 14:07

Налоговая: у самозанятых лиц осталось 2 недели на декларирование доходов

 
Elta
ru.DELFI.lt
Pajamų deklaravimas
Pajamų deklaravimas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что у самозанятых лиц осталось меньше двух недель на декларирование своих доходов.

По данным Государственной налоговой инспекции, таких лиц осталось около 40 проц.

„Все самозанятые жители обязаны подавать декларации о подоходном налоге, даже если они не получили никаких доходов в течение предыдущего года – в таком случае в декларации указывается 0“, - цитируется в сообщении заместитель главы Государственной налоговой инспекции Мартинас Эндрияйтис.

По данным Государственной налоговой инспекции, в этом году свои доходы за 2024 год уже задекларировали более 1,3 млн жителей, из них около 367 тыс. – самозанятые.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии