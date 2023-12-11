Налоговая сообщает, что уже можно приобрести бизнес-удостоверения для следующего года

Тем, кто планирует работать в первые дни следующего года, рекомендуется приобрести бизнес-лицензии заранее, не дожидаясь последнего дня года. Удобнее всего это сделать через систему "Mano VMI", выбрав Paslaugos > Verslo liudijimai > Verslo liudijimo užsakymas.
"В этом году почти 98 000 человек приобрели бизнес-лицензии хотя бы на один день. Это сравнимо с цифрами двух предыдущих годов: 92 000 в 2022 году и 84 000 в 2021 году. Самые популярные виды деятельности, на которые можно получить лицензию, в этом году остались неизменными", — говорит заместитель начальника Государственной налоговой инспекции Литвы Мартинас Эндрияйтис, добавляя, что самыми популярными видами деятельности являются сдача в аренду жилых помещений, парикмахерские, косметические кабинеты и салоны, а также специальные строительные работы. В этом году лицензии на ведение бизнеса получили более 29 000 жителей Вильнюса, почти 11 600 жителей Каунаса и 7 900 жителей Клайпеды.
Если вы хотите приобрести лицензию на ведение бизнеса, вам необходимо заплатить установленный налог на прибыль и взносы на социальное страхование до того, как вы начнете свою деятельность.
Напоминаем, что ставки фиксированного налога устанавливаются каждым муниципальным советом отдельно для каждого вида деятельности. Решения муниципалитетов о ставках фиксированного подоходного налога и льготах, применяемых при получении лицензии на ведение бизнеса, можно найти на сайте VMI, а сумму подоходного налога, подлежащую уплате, можно рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора лицензий на ведение бизнеса.
Тем, кто работает после получения лицензии на ведение бизнеса, VMI рекомендует заполнить реестр доходов и расходов с помощью виртуального бухгалтера i.APS. Бесплатное бухгалтерское программное обеспечение для индивидуальной деятельности можно получить, войдя в i.MAS, через электронный банк или с помощью инструментов VMI.