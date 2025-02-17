2025.02.17 11:01

Налоговая напоминает: сегодня - крайний срок уплаты налога на коммерческую недвижимость

 
ru.DELFI.lt
ELTA
VMI
VMI
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) напоминает, что сегодня истекает срок декларирования и уплаты налога на коммерческую недвижимость (НД) – сегодня это должны сделать еще около 20 тыс. граждан и 8 тыс. предприятий.

По оценкам, 47,6 тыс. граждан и предприятий уже задекларировали около 135 млн евро налога на недвижимость за 2024 год.

ГНИ напоминает, что предприятия должны платить налог на коммерческую недвижимость за недвижимость, принадлежащую им и перенятую у граждан, а граждане – за здания и помещения коммерческого назначения.

Декларация о коммерческой недвижимости должна быть подана через систему электронного декларирования (EDS) с указанием общей налоговой стоимости коммерческой недвижимости, расположенной в каждом муниципалитете, муниципальной ставки и, если применимо, размера муниципальной льготы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии