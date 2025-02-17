Налоговая напоминает: сегодня - крайний срок уплаты налога на коммерческую недвижимость

По оценкам, 47,6 тыс. граждан и предприятий уже задекларировали около 135 млн евро налога на недвижимость за 2024 год.

ГНИ напоминает, что предприятия должны платить налог на коммерческую недвижимость за недвижимость, принадлежащую им и перенятую у граждан, а граждане – за здания и помещения коммерческого назначения.