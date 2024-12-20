2024.12.20 16:11

Налоговая инспекция откроет свой электронный магазин

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Valstybinė mokesčių inspekcija
Valstybinė mokesčių inspekcija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) вскоре откроет электронный магазин. В этом магазине будут продавать переданные государству (конфискованные, унаследованные государством и т.д.) транспортные средства.

Магазин будет работать по адресу www.pardavimai.vmi.lt.

Канцлер ГНИ Дайнюс Ясюлис сказал Delfi, что продажи в эл. магазине начнутся в первом полугодии 2025 г.

„Ассортимент продаваемых ГНИ транспортных средств постоянно меняется, поэтому сейчас точно неизвестно, какие из них будут продавать, когда откроется эл. магазин, и какой будет их цена“, – заметил он.

Сейчас продажами такого имущества занимаются компании, с которыми ГНИ подписала договоры. Информацию можно найти здесь.

Первым этой информацией поделился портал tv3.lt.

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