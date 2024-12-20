Налоговая инспекция откроет свой электронный магазин

Магазин будет работать по адресу www.pardavimai.vmi.lt.
Канцлер ГНИ Дайнюс Ясюлис сказал Delfi, что продажи в эл. магазине начнутся в первом полугодии 2025 г.
„Ассортимент продаваемых ГНИ транспортных средств постоянно меняется, поэтому сейчас точно неизвестно, какие из них будут продавать, когда откроется эл. магазин, и какой будет их цена“, – заметил он.
Сейчас продажами такого имущества занимаются компании, с которыми ГНИ подписала договоры. Информацию можно найти здесь.
Первым этой информацией поделился портал tv3.lt.
Оставить комментарий Читать комментарии