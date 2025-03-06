Налоговая инспекция дала старт, началась декларация доходов: данные представили больше 550 000 жителей

ГНИ уже получила почти все данные и загрузила в базу всю информацию о доходах жителей и их расходах.

„Мы заметили, что в последние дни жители стали активно заполнять декларации, поэтому можно сказать, что процесс начался“, – сказал Delfi заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

По последним данным, декларации за 2024 год уже заполнили 557 000 жителей.

„В соответствии с заполненными декларациями, 412 000 жителей декларировали переплату подоходного налога на сумму 303 млн. евро, а 96 000 – должны заплатить 36 млн. евро“, – сказал Эндрияйтис.

По данным ГНИ, декларации за 2023 год подали 1,6 млн. жителей, из них 902 000 жителей получили 370 млн. переплаты ПН, а 519 000 – заплатили 378 млн. евро.