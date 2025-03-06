2025.03.06 07:03

Налоговая инспекция дала старт, началась декларация доходов: данные представили больше 550 000 жителей

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Pajamų deklaravimas
Pajamų deklaravimas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Жители Литвы активно декларируют доходы, это уже сделали 560 000 человек, отмечает Государственная налоговая инспекция (ГНИ), получившая почти все необходимые данные. Поэтому дан старт декларированию доходов.

ГНИ уже получила почти все данные и загрузила в базу всю информацию о доходах жителей и их расходах.

„Мы заметили, что в последние дни жители стали активно заполнять декларации, поэтому можно сказать, что процесс начался“, – сказал Delfi заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

По последним данным, декларации за 2024 год уже заполнили 557 000 жителей.

„В соответствии с заполненными декларациями, 412 000 жителей декларировали переплату подоходного налога на сумму 303 млн. евро, а 96 000 – должны заплатить 36 млн. евро“, – сказал Эндрияйтис.

По данным ГНИ, декларации за 2023 год подали 1,6 млн. жителей, из них 902 000 жителей получили 370 млн. переплаты ПН, а 519 000 – заплатили 378 млн. евро.

Декларировать доходы надо до 2 мая, а переплату налогов людям вернут до 31 июля.

Декларировать доходы должны:

Люди, которые хотят вернуть переплату подоходного налога.

Самозанятые жители.

Жители, которые продали автомобиль, если пользовались им меньше 3 лет, или жилье, которое принадлежало им меньше 10 лет.

Сдавали жилье в аренду без патента.

Получили подарки на сумму больше 2500 евро не от членов семьи.

Получили проценты в размере больше 500 евро за акции, вклады или ценные бумаги.

Применяли слишком большой подоходный налог.

Имущество должны декларировать главы и заместители компаний, акционерами которых является государство или муниципалитет, а также члены их семей.

Декларировать доходы должны коллекторы и члены их семей, нотариусы и члены их семей, главы компаний, необходимых для обеспечения нацбезопасности, их заместители и члены их семей.

Декларации должны заполнять люди, которые хотят получить помощь государства на покупку или аренду жилья и члены их семей.

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