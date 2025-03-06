Налоговая инспекция дала старт, началась декларация доходов: данные представили больше 550 000 жителей

ГНИ уже получила почти все данные и загрузила в базу всю информацию о доходах жителей и их расходах.
„Мы заметили, что в последние дни жители стали активно заполнять декларации, поэтому можно сказать, что процесс начался“, – сказал Delfi заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.
По последним данным, декларации за 2024 год уже заполнили 557 000 жителей.
„В соответствии с заполненными декларациями, 412 000 жителей декларировали переплату подоходного налога на сумму 303 млн. евро, а 96 000 – должны заплатить 36 млн. евро“, – сказал Эндрияйтис.
По данным ГНИ, декларации за 2023 год подали 1,6 млн. жителей, из них 902 000 жителей получили 370 млн. переплаты ПН, а 519 000 – заплатили 378 млн. евро.
Декларировать доходы надо до 2 мая, а переплату налогов людям вернут до 31 июля.
Декларировать доходы должны:
Люди, которые хотят вернуть переплату подоходного налога.
Самозанятые жители.
Жители, которые продали автомобиль, если пользовались им меньше 3 лет, или жилье, которое принадлежало им меньше 10 лет.
Сдавали жилье в аренду без патента.
Получили подарки на сумму больше 2500 евро не от членов семьи.
Получили проценты в размере больше 500 евро за акции, вклады или ценные бумаги.
Применяли слишком большой подоходный налог.
Имущество должны декларировать главы и заместители компаний, акционерами которых является государство или муниципалитет, а также члены их семей.
Декларировать доходы должны коллекторы и члены их семей, нотариусы и члены их семей, главы компаний, необходимых для обеспечения нацбезопасности, их заместители и члены их семей.
Декларации должны заполнять люди, которые хотят получить помощь государства на покупку или аренду жилья и члены их семей.