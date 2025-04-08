Налоговая и средняя стоимость недвижимости значительно отличаются: со следующего года число плательщиков удвоилось бы

Сейчас жители видят в Центре реестра налоговую ценность, по которой считают налог. Эта ценность была подсчитана в 2021 году путем массовой оценки недвижимости. Пересчет делают раз в пять лет.
В следующем году эта цена будет зависеть от актуальных данных стоимости недвижимости, поэтому ценность будет намного выше.
Ни Центр реестра, ни Государственная налоговая инспекция (ГНИ) пока не могут сказать, на сколько увеличится число плательщиков налога на недвижимость в 2026 году, однако будущую ситуацию иллюстрируют примеры жителей.
Надо заметить, что правящие обещают перемены, которые улучшат положение тех, кто сейчас платит налог на недвижимость, однако пока никаких изменений не приняли, Минфин еще готовит проекты.
Член фракции соцдемов Раса Будбергите ранее говорила Delfi, что если ничего не делать, „ситуация будет печальной“, поскольку после пересчета цен жители, которые сейчас платят 500 евро налога, будут платить 2000 евро.
Жительница Вильнюса Лина, которая живет на ул. Минтес в старом нереновированном доме, в квартире площадью 63 м2, проверила и узнала, что в 2021 году ее квартиру оценили в 67 200 евро, а среднерыночная стоимость ее квартиры в 2025 году была 125 000 евро.
А квартира Андрюса площадью 45 м2 в новом доме, в 2021 стоила 69 000 евро, а в 2025 году - больше 112 000 евро.
Ценность имущества выросла и в регионах – например, в Алитусе, квартира площадью 50 м2 в старом доме в 2021 году стоила 29 000 евро, а в этом - 62 000 евро.
По действующему порядку, жители платят налог по налоговой стоимости, если она превышает 150 000 евро. Тариф зависит от ценности недвижимости: если она стоит от 150 000 до 300 000 евро - 0,5%, если от 300 000 до 500 000 евро - 1%, более 500 000 евро – 2%.
Важно, что складывают стоимость всего имущества. Например, если у человека есть квартира за 100 000 евро в Вильнюсе и за 60 000 евро в Каунасе, то налог надо платить с 10 000 евро.
Другое дело с супругами. Если у них есть квартира за 200 000 евро, но они женаты и зарегистрировали жилье как совместную собственность, то налог делят пополам на каждого - по 100 000 евро, тогда налог платить не надо.
Выше порог и для многодетных семей, а также семей с детьми-инвалидами.
По данным ГНИ, в 2024 году было 31 700 жителей, у которых имущество стоило 150 000-300 000 евро, еще у 2600 - 301 00-500 000 евро и у 1000 жителей общая стоимость всего имущества составляла более 501 000 евро.
В 2024 году, по данным ГНИ, 35 400 жителей декларировали имущество на сумму 14 млн. евро: до 100 евро – платили 38%, от 101 до 500 евро – 43%, 501 и больше евро – 19%.
Инспекция, по просьбе Delfi, также привела примеры, как люди сейчас платят налог на недвижимость.
Если общая стоимость недвижимого имущества человека составляет 170 000 евро, то налог будет 0,5%. Подсчитывают сумму так: (170 000 евро – 150 000 евро) x 0,5% = 100 евро.
Если общая стоимость составляет 310 000 евро, то 150 000 евро облагается налогом в 0,5%, а 10 000 – в 1%, значит, платить придется 850 евро.
Если общая стоимость 580 000 евро, то 150 000 евро облагаются налогом в 0,5%, 200 000 - в 1%, а 80 000 евро – в 2%. Значит, налог составляет 4350 евро.
Если стоимость составляет 1,3 млн. евро, то 150 000 евро облагается налогом в 0,5%, 200 000 - в 1%, а 800 000 евро - в 2%, значит, сумма налога - 18 750 евро.
В 2024 г. налог на недвижимость должны были заплатить 21 400 жителей Вильнюса (они должны были заплатить почти 9 млн. евро).
В Каунасе налог платили 3300 жителей (они декларировали 1,3 млн. евро), в Паланге налог платили 600 человек (они декларировали 0,3 млн. евро), 10 000 человек в других муниципалитетах декларировали 3,4 млн. евро.
Планируется, что на недвижимость до 200 000 евро будет действовать тариф в 0,1%, с 200 000 до 400 000 евро - 0,2%, а с 400 000 до 600 000 евро – 0,5%.
Имущество стоимостью 800 000 евро будет облагаться тарифом в 1%, а больше 800 000 евро - 2%.
На основное жилье введут скидку в 50%.