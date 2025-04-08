Налоговая и средняя стоимость недвижимости значительно отличаются: со следующего года число плательщиков удвоилось бы

Надо заметить, что правящие обещают перемены, которые улучшат положение тех, кто сейчас платит налог на недвижимость, однако пока никаких изменений не приняли, Минфин еще готовит проекты.

Ни Центр реестра, ни Государственная налоговая инспекция (ГНИ) пока не могут сказать, на сколько увеличится число плательщиков налога на недвижимость в 2026 году, однако будущую ситуацию иллюстрируют примеры жителей.

В следующем году эта цена будет зависеть от актуальных данных стоимости недвижимости, поэтому ценность будет намного выше.

Сейчас жители видят в Центре реестра налоговую ценность, по которой считают налог. Эта ценность была подсчитана в 2021 году путем массовой оценки недвижимости. Пересчет делают раз в пять лет.

Ценность имущества выросла и в регионах – например, в Алитусе, квартира площадью 50 м 2 в старом доме в 2021 году стоила 29 000 евро, а в этом - 62 000 евро.

А квартира Андрюса площадью 45 м 2 в новом доме, в 2021 стоила 69 000 евро, а в 2025 году - больше 112 000 евро.

Жительница Вильнюса Лина, которая живет на ул. Минтес в старом нереновированном доме, в квартире площадью 63 м 2 , проверила и узнала, что в 2021 году ее квартиру оценили в 67 200 евро, а среднерыночная стоимость ее квартиры в 2025 году была 125 000 евро.

Член фракции соцдемов Раса Будбергите ранее говорила Delfi, что если ничего не делать, „ситуация будет печальной“, поскольку после пересчета цен жители, которые сейчас платят 500 евро налога, будут платить 2000 евро.

По действующему порядку, жители платят налог по налоговой стоимости, если она превышает 150 000 евро. Тариф зависит от ценности недвижимости: если она стоит от 150 000 до 300 000 евро - 0,5%, если от 300 000 до 500 000 евро - 1%, более 500 000 евро – 2%.

Важно, что складывают стоимость всего имущества. Например, если у человека есть квартира за 100 000 евро в Вильнюсе и за 60 000 евро в Каунасе, то налог надо платить с 10 000 евро.

Другое дело с супругами. Если у них есть квартира за 200 000 евро, но они женаты и зарегистрировали жилье как совместную собственность, то налог делят пополам на каждого - по 100 000 евро, тогда налог платить не надо.