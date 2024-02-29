Налог на подушку в Клайпеде будет взиматься с 2025 года

29 февраля Городской совет Клайпедского самоуправления принял решение о том, что гости города будут платить налог на подушки в размере 1 евро за каждую ночь, проведенную в Клайпеде.
В представленном в феврале проекте решения предлагалось ввести плату за пользование городской общественной инфраструктурой туризма и отдыха с 1 июня 2024 года. Однако предприниматели сомневались, что переходный период всего в три месяца — достаточное время для надлежащей подготовки к введению налога. В связи с разногласиями по поводу сроков был подготовлен новый проект решения, в котором предлагалось установить срок введения налога на 1 января 2025 года.
С одобрения Муниципального совета налог на подушку, первоначально планировавшийся в размере 2 евро, был снижен до 1 евро.
С 1 января 2025 года налог на подушку в таком размере будет взиматься за каждую ночь, проведенную в Клайпеде гостем города. Налог на подушку будут платить гости, останавливающиеся в гостиничных заведениях муниципалитета. По оценкам, налог на подушку в размере 2 евро мог принести городу около 800 000 евро в год. После того как муниципальный совет снизил размер налога в два раза, прогнозируемые доходы соответственно уменьшились.
Правила местного сбора за пользование общественной инфраструктурой туризма и отдыха Клайпедского городского самоуправления предусматривают следующие случаи, когда предлагается освободить от уплаты налога: при долгосрочной аренде, для лиц моложе 18 лет и учащихся более старшего возраста после предъявления соответствующего удостоверения и для инвалидов.
Аналогичный сбор ранее ввели Вильнюс, Каунас, Паланга, Друскининкай, Бирштонас, Тракайский район.