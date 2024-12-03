2024.12.03 13:25

Налог на недвижимость: кто должен подать декларацию до 16 декабря

 
ru.DELFI.lt
ELTA
налог на недвижимость
налог на недвижимость
ФОТО: RomanR | Shutterstock

Жители, чья общая налоговая стоимость недвижимости превышает 150 тыс. евро, должны до 16 декабря самостоятельно заполнить и оплатить декларации по налогу на недвижимость, напоминает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

„Радует растущая сознательность налогоплательщиков – хотя у нас еще есть две недели, чтобы декларировать налог на имущество, каждый пятый житель, который обязан это сделать, уже подал декларации. На данный момент жители задекларировали 3 млн евро налога на недвижимость – или 18 проц. от общей суммы“, - цитируется в сообщении заместитель руководителя ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

По расчетам ГНИ, в 2024 году декларации по налогу на недвижимость должны подать почти 36,6 тыс. жителей, предварительно декларируемая сумма налога которых составляет 16,7 млн евро. Отмечается, что всего в 2023 году налог на имущество задекларировали 36 тыс. жителей и заплатили в бюджет 13,9 млн евро.

Подчеркивается, что налог на недвижимость уплачивается за жилые дома, сады, гаражи, фермы, теплицы, хозяйственные, подсобные хозяйственные, научные, религиозные, рекреационные объекты, рыболовные и инженерные сооружения, когда их общая налоговая стоимость превышает 150 тыс. евро или 200 тыс. евро, если применяется льгота.

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