Налог на недвижимость: кто должен подать декларацию до 16 декабря

„Радует растущая сознательность налогоплательщиков – хотя у нас еще есть две недели, чтобы декларировать налог на имущество, каждый пятый житель, который обязан это сделать, уже подал декларации. На данный момент жители задекларировали 3 млн евро налога на недвижимость – или 18 проц. от общей суммы“, - цитируется в сообщении заместитель руководителя ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

По расчетам ГНИ, в 2024 году декларации по налогу на недвижимость должны подать почти 36,6 тыс. жителей, предварительно декларируемая сумма налога которых составляет 16,7 млн евро. Отмечается, что всего в 2023 году налог на имущество задекларировали 36 тыс. жителей и заплатили в бюджет 13,9 млн евро.