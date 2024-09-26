Находящийся в Старом городе столицы популярный бар объявил о переменах

Бар Salionas, который находится на ул. К.Сирвидо, о закрытии сообщил 25 сентября вечером в Facebook.

„Друзья, гости, коллеги!

С грустью сообщаем вам, что эти выходные будут последними днями работы Salionas. Приглашаем всех прийти, поднять бокалы за годы нашего существования, вспомнить вечеринки и сказал „пока“ Salionas“, – сообщается в фейсбуке.

Компания Galaktika, которая управляет баром, по данным Центра регистра, в прошлом году получила доходы в размере 128 000 евро, чистая прибыль составила 3000 евро. В прошлом году доходы были 165 000 евро, прибыль 12 200 евро.

Глава компании Galaktika Гедримас Чибисовас сказал Delfi, что бар перебирается в другое место, но пока неясно, куда именно.