2024.08.01 12:28

Надеялась на скидку, но после использования карты скидок Ačiū цена выросла: в сети говорят, что исправили ошибку

 
ru.DELFI.lt
AČIŪ kortelė
AČIŪ kortelė
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Женщина из Вильнюса, которая на выходных делала покупки в одном из магазинов сети Maximа, заметила странную вещь — после сканирования дисконтной карты конечная сумма к оплате увеличилась. В свою очередь представитель торговой сети указала, что такая ситуация вызвана техническим пробелом, который уже устранен.

Посетившая магазин в Вильнюсском районе Каролинишкес, по адресу ул. Саусио 13-осиос, 2 Аста рассказала Delfi, что заметила необычную вещь - после сканирования дисконтной карты торговой сети Maximа на кассе самообслуживания конечная сумма к оплате увеличилась на 3 евро.

"В то время действовала 40% скидка на бытовые товары, а после сканирования карты скидок на кассе самообслуживания цена одного из них возросла на 3 евро. Заметив это, я позвала продавца, и она удивилась, что цена может вырасти таким образом. Однако, объяснив ситуацию, она отменила товар и предложила мне еще раз просканировать покупки, только на этот раз без использования карты скидок. После этого скидка была применена", - сказала она.

Руководитель отдела коммуникаций и корпоративных отношений торговой сети Maximа Индре Тракимайте-Шешкувене отметила, что упомянутый покупателем случай действительно является техническим пробелом, который уже устранен. Она извинилась за неудобства.

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