Над Литвой уже какое-то время летает самолет НАТО: зачем он нужен

Его зафиксировала платформа flightradar24.com. Речь идет о самолете Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Точный его маршрут не сообщается, однако по карте видно, что самолет летал над странами Балтии: Литвой, Латвией и Польшей.
Литовская армия в комментарии Delfi указала: „Информируем, что это самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS.
Самолет такого типа в течение некоторого времени работает в регионе стран Балтии и Польши в соответствии с планами НАТО. Его цель - обеспечение безопасности в регионе“.
Это обычная деятельность такого самолета, заверили представители ЛА.
В конце января 2023 г. Delfi писал о том, что над Литвой летают самолеты-разведчики НАТО, которые проверяли Калининградскую область, а также границы С Беларусью и Россией.
Самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS тогда проверял границы Литвы, Латвии и Эстонии с РФ и Беларусью, а Boeing RC-135W Rivet Joint JAKE11 наблюдал за Калининградской областью и территориями в Балтийском море.
Такие самолеты в реальное время анализируют и передают центру необходимую информацию.