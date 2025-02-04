Над Литвой уже какое-то время летает самолет НАТО: зачем он нужен

Его зафиксировала платформа flightradar24.com. Речь идет о самолете Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Точный его маршрут не сообщается, однако по карте видно, что самолет летал над странами Балтии: Литвой, Латвией и Польшей.

Литовская армия в комментарии Delfi указала: „Информируем, что это самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS.

Самолет такого типа в течение некоторого времени работает в регионе стран Балтии и Польши в соответствии с планами НАТО. Его цель - обеспечение безопасности в регионе“.

Это обычная деятельность такого самолета, заверили представители ЛА.