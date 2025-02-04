2025.02.04 07:07

Над Литвой уже какое-то время летает самолет НАТО: зачем он нужен

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
Bombardier Challenger 650
Bombardier Challenger 650
ФОТО: Delfi

В воскресенье с порталом Delfi связался читатель, который выразил озабоченность в связи с тем, что над Литвой кружит какой-то самолет. „Что это за самолет?“ – интересовался он. Журналистам удалось узнать, что это самолет-разведчик НАТО.

Его зафиксировала платформа flightradar24.com. Речь идет о самолете Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Точный его маршрут не сообщается, однако по карте видно, что самолет летал над странами Балтии: Литвой, Латвией и Польшей.

Литовская армия в комментарии Delfi указала: „Информируем, что это самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS.

Самолет такого типа в течение некоторого времени работает в регионе стран Балтии и Польши в соответствии с планами НАТО. Его цель - обеспечение безопасности в регионе“.

Это обычная деятельность такого самолета, заверили представители ЛА.

В конце января 2023 г. Delfi писал о том, что над Литвой летают самолеты-разведчики НАТО, которые проверяли Калининградскую область, а также границы С Беларусью и Россией.

Самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS тогда проверял границы Литвы, Латвии и Эстонии с РФ и Беларусью, а Boeing RC-135W Rivet Joint JAKE11 наблюдал за Калининградской областью и территориями в Балтийском море.

Такие самолеты в реальное время анализируют и передают центру необходимую информацию.

Bombardier Challenger 650

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии