Начинаются физические работы по строительству тоннеля в Таранде

Если работы по оборудованию объездной дороги будут проходить по плану и не будет форсмажорных обстоятельств, то через две недели закроют обе полосы в направлении Паневежиса, а за бензоколонкой EMSI машины направят в левую часть автомагистрали по двум ее полосам, а в направлении Вильнюса – по двум полосам, расположенным параллельно магистрали.