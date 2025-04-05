Начинаются физические работы по строительству тоннеля в Таранде

Если работы по оборудованию объездной дороги будут проходить по плану и не будет форсмажорных обстоятельств, то через две недели закроют обе полосы в направлении Паневежиса, а за бензоколонкой EMSI машины направят в левую часть автомагистрали по двум ее полосам, а в направлении Вильнюса – по двум полосам, расположенным параллельно магистрали.
Планируется, что такая организация движения будет действовать до сентября, пока будут проводить работы первого этапа по оборудованию тоннеля – копать грунт, бетонировать сваи, устанавливать опоры, оборудовать перекрытия с асфальтом. На втором этапе порядок движения будет изменен.
Тоннель в Таранде построят в 300 м от заправки EMSI, на магистрали Вильнюс–Паневежис в направлении Укмерге. Тоннель нужен для обеспечения безопасности движения на этом участке магистрали.
Большие заторы у поворота на Таранде ежедневно формируются с 2017 года, когда была открыта Западная объездная дорога. Планируется, что после оборудования тоннеля заторов не останется или они будут минимальными, повысится уровень безопасности движения.
Тоннель строит ЗАО YIT Lietuva. Стоимость работ – 6,2 млн. евро с НДС. Тоннель планируется построить до июня 2026 года.
Схема изменения движения здесь.