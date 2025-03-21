Начинается ремонт подземной автостоянки на проспекте Гедиминаса

По данным представителей компании, будут обновлены все колонны, перекрытия и гидроизоляция основания. Сообщается, что работы проведут в несколько этапов.
„Сначала проведут подготовительные работы: огораживание, доставка материалов и оборудования и организационные процессы. Строительные работы начнутся в конца марта, их планируют завершить в начале осени“, – сказано в сообщении JUDU.
Никаких ограничений движения в связи с ремонтом не предвидится, однако число парковочных мест временно сократится.
„Если вы не найдете места ан этой стоянке, паркуйтесь на ул. Йогайлос, А.Якшто и др. улицах. Важно отметить, что проходы в торговые центры не будут закрыты – оборудуют временные дорожки“, – информирует компания.