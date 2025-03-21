Начинается ремонт подземной автостоянки на проспекте Гедиминаса

По данным представителей компании, будут обновлены все колонны, перекрытия и гидроизоляция основания. Сообщается, что работы проведут в несколько этапов.

„Сначала проведут подготовительные работы: огораживание, доставка материалов и оборудования и организационные процессы. Строительные работы начнутся в конца марта, их планируют завершить в начале осени“, – сказано в сообщении JUDU.

Никаких ограничений движения в связи с ремонтом не предвидится, однако число парковочных мест временно сократится.