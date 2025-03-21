2025.03.21 12:36

Начинается ремонт подземной автостоянки на проспекте Гедиминаса

 
ru.DELFI.lt
Požeminė stovėjimo aikštelė
Požeminė stovėjimo aikštelė
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Начинается ремонт подземной стоянки на проепекте Гедиминаса, 9А, сообщает компания JUDU.

По данным представителей компании, будут обновлены все колонны, перекрытия и гидроизоляция основания. Сообщается, что работы проведут в несколько этапов.

„Сначала проведут подготовительные работы: огораживание, доставка материалов и оборудования и организационные процессы. Строительные работы начнутся в конца марта, их планируют завершить в начале осени“, – сказано в сообщении JUDU.

Požeminė aikštelė

Никаких ограничений движения в связи с ремонтом не предвидится, однако число парковочных мест временно сократится.

„Если вы не найдете места ан этой стоянке, паркуйтесь на ул. Йогайлос, А.Якшто и др. улицах. Важно отметить, что проходы в торговые центры не будут закрыты – оборудуют временные дорожки“, – информирует компания.

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